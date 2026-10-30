Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Traduzido por

O Barcelona se movimenta para contratar um campeão mundial: novo negócio surge no horizonte

Barcelona
Tottenham
P. Porro
Premier League
La Liga
Espanha
England

Quem é ele?

Futebol Grátis
Caze TV

CazéTV

✅ Possui o pacote principal de direitos da LaLiga no Brasil até 2032, garantindo transmissões ao vivo de todos os grandes jogos, incluindo o El Clásico entre Real Madrid e Barcelona.

✅ Não exige operadora de TV ou assinatura de streaming; basta abrir o aplicativo do YouTube em qualquer Smart TV, celular, tablet ou console de videogame.

✅ Complementa a transmissão ao vivo com uma forte presença nas redes sociais, oferecendo resumos, cortes e interações diretas com os torcedores brasileiros.

Preço inicialR$ 0,00 por mês
Alternativa Linear
SportyNet Logo

SportyNet

✅ Através de um sublicenciamento, transmite dois jogos ao vivo por rodada (totalizando 76 partidas na temporada), cobrindo times como Atlético de Madrid, Sevilla e Villarreal.

✅ Garante que o público tradicional ainda possa sintonizar o campeonato espanhol diretamente pelo decodificador linear da sua operadora.

✅ Além do canal de TV fechada, disponibiliza as partidas simultaneamente de forma gratuita no YouTube e em seu próprio aplicativo de streaming.

Preço inicialR$ 0,00

O espanhol Pedro Porro, lateral-direito do Tottenham Hotspur, da Inglaterra, entrou no radar de interesses do Barcelona, depois que relatos revelaram o desejo do presidente do clube, Joan Laporta, de contratá-lo para reforçar a defesa da equipe comandada pelo técnico alemão Hansi Flick.

O podcast "Barca Reservat", apresentado pelos especialistas em Barcelona Xavi Campos e Laia Tudel, afirmou que o clube catalão estuda a possibilidade de contratar Porro, de 27 anos, para aproveitar suas qualidades defensivas e ofensivas, além da parceria que ele mantém com seu compatriota Lamine Yamal desde que atuaram juntos na Copa do Mundo.

Os relatos avaliam que a presença de Porro ao lado de Yamal pode dar ao lado direito do Barcelona uma força extra, diante do entrosamento que apareceu entre os jogadores durante a participação deles com a seleção espanhola.

Além disso, a situação do Tottenham na Premier League, onde ocupa a décima quarta posição, pode tornar a saída do lateral espanhol uma opção viável.

Próximas partidas
TOT

TOT

Premier League

31 de out. de 2026

CRY

CRY

BAR

BAR

La Liga

31 de out. de 2026

ALA

ALA

Condição financeira trava o negócio

Porro havia se transferido para o Tottenham no verão de 2023, vindo do Sporting de Lisboa, de Portugal, por 40 milhões de euros, enquanto seu valor de mercado atual é estimado em cerca de 45 milhões de euros, segundo o site "Transfermarkt".

Mas concretizar o negócio não será fácil para o Barcelona, já que o clube precisa vender alguns de seus jogadores durante a janela de transferências do inverno para conseguir os recursos financeiros necessários para contratar o defensor espanhol.

Fontes a par da situação dentro do Barcelona indicam que o francês Jules Koundé pode estar entre os nomes cotados para sair, diante da necessidade do clube de reorganizar suas opções defensivas, depois que a equipe sofreu com ausências importantes por causa das lesões de Eric García, Xavi Espart, Andreas Christensen e Koundé.

As possíveis movimentações do Barcelona para reforçar a defesa surgem após a derrota para o Real Madrid na partida do clássico, que marcou a primeira derrota da equipe catalã nesta temporada.

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google