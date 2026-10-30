O Barcelona se movimenta para contratar um campeão mundial: novo negócio surge no horizonte

O espanhol Pedro Porro, lateral-direito do Tottenham Hotspur, da Inglaterra, entrou no radar de interesses do Barcelona, depois que relatos revelaram o desejo do presidente do clube, Joan Laporta, de contratá-lo para reforçar a defesa da equipe comandada pelo técnico alemão Hansi Flick.

O podcast "Barca Reservat", apresentado pelos especialistas em Barcelona Xavi Campos e Laia Tudel, afirmou que o clube catalão estuda a possibilidade de contratar Porro, de 27 anos, para aproveitar suas qualidades defensivas e ofensivas, além da parceria que ele mantém com seu compatriota Lamine Yamal desde que atuaram juntos na Copa do Mundo.

Os relatos avaliam que a presença de Porro ao lado de Yamal pode dar ao lado direito do Barcelona uma força extra, diante do entrosamento que apareceu entre os jogadores durante a participação deles com a seleção espanhola.

Além disso, a situação do Tottenham na Premier League, onde ocupa a décima quarta posição, pode tornar a saída do lateral espanhol uma opção viável.

Condição financeira trava o negócio

Porro havia se transferido para o Tottenham no verão de 2023, vindo do Sporting de Lisboa, de Portugal, por 40 milhões de euros, enquanto seu valor de mercado atual é estimado em cerca de 45 milhões de euros, segundo o site "Transfermarkt".

Mas concretizar o negócio não será fácil para o Barcelona, já que o clube precisa vender alguns de seus jogadores durante a janela de transferências do inverno para conseguir os recursos financeiros necessários para contratar o defensor espanhol.

Fontes a par da situação dentro do Barcelona indicam que o francês Jules Koundé pode estar entre os nomes cotados para sair, diante da necessidade do clube de reorganizar suas opções defensivas, depois que a equipe sofreu com ausências importantes por causa das lesões de Eric García, Xavi Espart, Andreas Christensen e Koundé.

As possíveis movimentações do Barcelona para reforçar a defesa surgem após a derrota para o Real Madrid na partida do clássico, que marcou a primeira derrota da equipe catalã nesta temporada.