O site espanhol "Defensa Central", ligado ao Real Madrid, lançou um ataque às decisões da arbitragem durante o confronto entre Barcelona e Real Betis, considerando que a anulação do gol de Giovani Lo Celso por um toque de mão não intencional de Cucho Hernández concedeu ao time catalão uma vantagem adicional na corrida pelo Campeonato Espanhol, depois que a equipe andaluza foi privada de um gol que lhe daria o empate por 2 a 2 antes do fim do primeiro tempo.

O site destacou que o árbitro Ricardo de Burgos Bengoetxea anulou o gol de Lo Celso após recorrer à tecnologia do árbitro assistente de vídeo (VAR), apesar de o toque de mão que embasou a decisão ter ocorrido muito tempo antes de o jogador argentino mandar a bola para as redes, o que provocou amplos protestos por parte dos jogadores do Betis e de sua comissão técnica.

O "Defensa Central" considerou que o Barcelona recebeu um apoio adicional no confronto da nona rodada, que descreveu como não tendo sido exceção à polêmica que acompanha as competições de LaLiga, ao mesmo tempo em que o site criticou o que considerou ser uma queda no nível do futebol espanhol, apontando que a decisão de anular o gol privou o Betis da chance de voltar à partida em um momento decisivo.

Anulação do gol de Lo Celso acende a ira em La Cartuja

O site explicou que a partida foi marcada por emoção e ritmo intenso desde o início, depois que Lamine Yamal abriu o placar para o Barcelona aos nove minutos, antes de Valentín Gómez empatar para o Betis com uma cabeçada, aproveitando-se de uma cobrança de escanteio que a defesa do time catalão não conseguiu afastar da forma necessária.

O Barcelona voltou a ficar à frente com um gol de Rodri Hernández aos 40 minutos, mas o Betis acreditou ter conseguido o empate antes do fim do primeiro tempo, quando Giovani Lo Celso soltou uma finalização direta que morreu nas redes do goleiro Joan García.

A alegria dos donos da casa, porém, não durou muito, depois que a tecnologia de vídeo interveio para revisar um toque de mão de Cucho Hernández durante a construção da jogada, levando o árbitro a decidir anular o gol.

O "Defensa Central" apontou que o episódio ocorreu após um choque forte entre Cucho Hernández e Pedri, considerando que o toque de mão foi não intencional e indicando a possibilidade de que o jogador do Barcelona tenha cometido uma falta durante a disputa que o precedeu.

A decisão levantou questionamentos sobre o momento do episódio e o quanto ele estava diretamente ligado ao gol, sobretudo porque o toque de mão aconteceu muito tempo antes da finalização de Lo Celso.

Pellegrini explode de raiva

A irritação cresceu nas fileiras do Real Betis após a anulação do gol, já que o técnico Manuel Pellegrini protestou com veemência contra a decisão do árbitro, que acabaria privando sua equipe do gol de empate em um momento central do confronto, levando o treinador chileno a receber um cartão amarelo em razão de suas reclamações.

Expulsão de Bernal após discussão com Lamine Yamal

O "Defensa Central" afirmou que a emoção continuou no segundo tempo, depois que o Real Betis marcou um novo gol por meio de Abde Ezzalzouli aos 52 minutos, diminuindo a diferença após o Barcelona marcar seu terceiro gol.

Mas a jogada que antecedeu o gol do Betis viu Fermín López cair no gramado em razão de um choque, antes que os olhares se voltassem para uma discussão entre Lamine Yamal e Facundo Bernal.

O episódio começou com um empurrão do ponta do Barcelona no jogador uruguaio, que respondeu segurando a cabeça de Yamal, e a situação evoluiu rapidamente, com o árbitro intervindo ao mostrar o cartão vermelho para Bernal.

E, apesar de Yamal não ter sido expulso, Bernal deixou o campo com o cartão vermelho após o confronto, em um episódio que acrescentou um novo capítulo à polêmica que acompanhou a partida, seja pela anulação do gol de Lo Celso, seja pelas decisões tomadas pelo árbitro durante o confronto.