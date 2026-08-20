Parece que o sonho da transferência do atacante argentino Julián Álvarez para o Barcelona será adiado, ao menos por enquanto, fazendo com que o Blaugrana comece a colocar em prática seu plano alternativo para reforçar a posição mais importante do elenco do técnico alemão Hansi Flick.

O jornalista David Sánchez, pela "Rádio Marca", revelou uma movimentação secreta nos bastidores do Camp Nou, depois de confirmada a impossibilidade de contratar o atacante do Atlético de Madrid neste verão.

A diretoria dos Rojiblancos rejeita categoricamente a ideia de abrir mão de um de seus melhores jogadores, se não o melhor de todos, o que obrigou o diretor esportivo Deco a buscar soluções realistas já há algum tempo.

Um pedido claro de Flick

O pedido do técnico alemão Hansi Flick foi claro e direto à diretoria: um novo centroavante de ofício, um camisa 9, para completar o sistema, já que ele considera que a equipe precisa com urgência de um atacante artilheiro capaz de dar ao time diferentes dimensões ofensivas e de marcar gols com regularidade, especialmente em uma temporada na qual o clube almeja disputar acirradamente todos os títulos.

O dilema do Barcelona está no fato de que seus principais alvos são nomes de altíssimo nível, e seus clubes não pretendem liberá-los com facilidade. Com a proximidade do fechamento do mercado de transferências, as opções diante da diretoria de Laporta começaram a diminuir consideravelmente.

Ayoze Pérez: o nome surpresa

Foi aí que surgiu um nome surpreendente como alternativa possível e atraente, o do espanhol Ayoze Pérez, atacante do Villarreal, segundo relatou David Sánchez. Trata-se de uma opção que agrada muito a Hansi Flick, que conhece bem suas qualidades e acredita em sua capacidade de se adaptar rapidamente ao estilo de jogo do Blaugrana, graças à sua energia, vasta experiência e à sua capacidade de atuar em múltiplas posições ofensivas, e não apenas como centroavante de ofício.

Ayoze tem 32 anos, possui ampla experiência no mais alto nível e tem contrato com o Villarreal até 2028. E embora o clube do Submarino Amarelo peça uma quantia elevada para liberá-lo, sua situação contratual não será um obstáculo para a concretização do negócio.

O valor da multa rescisória em seu contrato gira em torno de 30 milhões de euros, um número negociável e passível de redução caso os dois clubes iniciem negociações diretas.

Segundo informações de David Sánchez, o próprio jogador está totalmente aberto a essa mudança e, caso o Barcelona decida se movimentar oficialmente e entrar em contato com o Villarreal, Ayoze Pérez fará o máximo para realizar seu sonho e vestir a camisa do Blaugrana neste verão.