O Barcelona paga o preço da batalha de Londres... A revanche do Arsenal contra o Chelsea passa pelo Camp Nou!

O Arsenal está em plena efervescência no mercado de transferências de verão, e se prepara para uma reação forte após perder a contratação de Morgan Rogers para seu rival tradicional, o Chelsea, que levou o atacante do Aston Villa em uma transação recorde de 140 milhões de euros, tornando-se a mais cara da história da Premier League.

O jornal espanhol “Marca” informou que a diretoria do Arsenal pretende causar grande agitação no mercado de transferências nos próximos dias, especialmente com o fim da Copa do Mundo se aproximando, já que o time até agora contratou apenas o zagueiro Henkapé, do Bayer Leverkusen, por 40 milhões de euros.

O Arsenal manteve um equilíbrio financeiro relativo após a venda de três jogadores: Trossard para o Beşiktaş, da Turquia; Kewair para o Porto, de Portugal; e Hen para o Werder Bremen, da Alemanha, por um valor total de 114 milhões de euros, o que lhe confere grande poder de compra para reforçar seu elenco.

O argentino Julián Álvarez, atacante do Atlético de Madrid, lidera a lista de alvos do técnico do Arsenal, Mikel Arteta, depois que o jogador anunciou seu desejo de sair, enquanto o clube espanhol recusou vendê-lo ao Barcelona, apesar de uma oferta de 100 milhões de euros, o que abre as portas para que os Gunners fechem o negócio.

Além disso, o Arsenal busca contratar o meio-campista grego Christos Tzoulis, do Club Brugge, da Bélgica, por 40 milhões de euros, além do zagueiro Ezri Konsa, do Aston Villa, pelo mesmo valor, em uma tentativa de reforçar todas as linhas da equipe.

A contratação de um atacante de alto nível continua sendo a prioridade máxima de Arteta, que espera levar sua equipe a disputar seriamente os títulos na próxima temporada, aproveitando o grande potencial financeiro disponível para o clube.