O jogador Ángel Alarcón começou a colher os frutos de sua aposta em deixar o Barcelona em busca de oportunidades para jogar.

Alarcón foi o grande protagonista da vitória conquistada pelo seu clube, o Utrecht, sobre o Twente por 2 a 1, após marcar dois gols que permitiram à sua equipe virar o placar e somar três pontos de extrema importância no Campeonato Holandês.

O jornal Sport informou que o Barcelona continua acompanhando a evolução de Alarcón, já que ainda mantém 25% do valor de uma futura venda e, por isso, observa o que pode se transformar em uma receita financeira adicional.

O desenrolar da situação ficará mais claro ao fim da temporada. O Porto também mantém a opção de recompra do jogador por 3 milhões de euros, além de possuir outros 25% do valor de uma futura transferência.

Voltando aos acontecimentos da partida, depois que o Twente abriu o placar no primeiro tempo, Alarcón entrou logo no início da segunda etapa e marcou o gol de empate.

Aos 63 minutos, o jogador espanhol provou mais uma vez sua capacidade de fazer a diferença. Ele recebeu a bola pelo lado esquerdo, encarou o marcador e encontrou novamente o caminho do gol adversário com um chute em diagonal. Seu segundo gol completou a virada da equipe no placar.

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E os dois gols não vieram do nada: Ángel Alarcón já havia marcado na vitória sobre o Volendam por 3 a 1, elevando sua conta para três gols nas últimas duas partidas.

As contribuições de Ángel Alarcón têm papel decisivo no Utrecht, que venceu três de seus últimos quatro jogos e passou a enxergar no jovem atacante um elemento cuja influência cresce com o passar do tempo.

Ángel Alarcón foi formado na academia de La Masia e já atuou pelo time principal do Barcelona, antes de deixar o clube catalão e se juntar à equipe B do Porto.

Em Portugal, encontrou um ambiente adequado para seguir evoluindo, apresentou bom nível e começou a se aproximar do time principal, em um passo importante para recuperar seu protagonismo e atrair o interesse de outros clubes.

Sua escala seguinte foi o Utrecht, ao qual se juntou em janeiro de 2026 por empréstimo do Porto, com uma cláusula que permite a compra de seu contrato.

O Campeonato Holandês surgiu como uma oportunidade para dar sequência à sua evolução e jogar com maior regularidade. E agora suas últimas atuações começaram a traduzir esse progresso em números e resultados concretos.

Aos 22 anos, Alarcón voltou a chamar atenção graças à sua capacidade de driblar, de fazer a diferença e ao seu senso de gol.