O Barcelona monitora astro da Juventus antes da janela de transferências de inverno

O Barcelona começou a estudar diferentes cenários, como preparação para a próxima janela de transferências de inverno, prevendo a saída do lateral-esquerdo Alejandro Baldé, cujo papel perdeu espaço nos planos do técnico Hans Flick.

O jornal Sport informou que o Barcelona renovou o interesse em contratar o italiano Andrea Cambiaso, jogador da Juventus.

De acordo com o site Calciomercato, o Barcelona continua monitorando o jogador italiano e pode renovar o interesse nele caso as posições de lateral do time registrem alguma saída durante o próximo período.

O site apontou que a Juventus definiu o valor de Cambiaso em cerca de 30 milhões de euros, sabendo-se que seu contrato se estende até junho de 2029.





Essas informações ganham importância no momento atual, depois que o jornal Il Messaggero apontou que Jorge Mendes, agente de Baldé, ofereceu os serviços do jogador ao clube Roma.

Cambiaso, de 25 anos, possui diversas características que o tornam uma opção atraente para o Barcelona. Trata-se de um lateral que se destaca pela capacidade de percorrer longas distâncias pelos dois lados do campo, além de jogar bem tanto pela direita quanto pela esquerda, e está acostumado a avançar para apoiar o ataque. Sua versatilidade pode oferecer a Flick diferentes opções defensivas.

O jogador italiano também não vive seu melhor momento na Juventus; uma lesão no tornozelo o afastou dos gramados por várias semanas e, no início da temporada, o técnico Luciano Spalletti preferia contar com Zeki Çelik para ocupar a posição de lateral-esquerdo.

O site Calciomercato também relaciona o possível interesse do Barcelona no jogador italiano aos rumores sobre a saída de Jules Koundé, que desperta o interesse do Bayern de Munique.