O Barcelona trabalha para melhorar os contratos de alguns de seus jovens jogadores, após as atuações que apresentaram e o fato de terem conquistado papéis maiores no elenco da equipe sob o comando de Hans Flick, isto depois do fechamento da janela de transferências de verão.

De acordo com o jornal espanhol Mundo Deportivo, o Barcelona fechou seis negociações de peso durante a janela de transferências de verão, com as contratações de Rodri, Anthony Gordon, Karim Adeyemi, Gabriel Jesus, João Cancelo, além do talentoso Jesse Bisseck.

Com o fechamento da janela de transferências, as movimentações da direção esportiva não param, pois chegou a hora de melhorar as condições dos contratos dos jogadores que mereceram um aumento salarial, tendo em vista suas atuações e sua presença crescente no elenco da equipe comandada por Hans Flick, todos eles jovens jogadores.

Hamza Abdelkarim, de 18 anos, figura entre os exemplos mais destacados, depois de ter mostrado durante o período de preparação para a temporada suas capacidades como atacante nato, tendo seu salário e o valor da cláusula de rescisão em seu contrato melhorados, além da renovação do contrato por mais um ano, passando a valer até 2030.

O Barcelona pretende dar o mesmo passo com outros quatro jovens jogadores que provaram possuir grandes capacidades, sendo que dois deles já contam com experiência importante sob o comando de Hans Flick: Marc Bernal, de 19 anos, e Gerard Martín, de 24 anos.

Bernal tem contrato com o Barcelona até 2029 e já entrou em conversas com a direção esportiva para melhorar seu salário.

Após sua lesão no joelho, o clube demonstrou seu apoio ao jogador ao melhorar seu contrato, o que resultou no aumento do valor da cláusula de rescisão para 500 milhões de euros, com a promessa de rever o contrato novamente caso ele apresentasse atuações satisfatórias.

E como ele fez isso depois de se recuperar da lesão, chegou agora a hora de fechar o novo contrato, e Deco já fez contato com seu empresário, Raúl Verdú.

O Barcelona também pretende estender o contrato de Gerard Martín, que está vinculado ao clube até 2028 e possui uma cláusula de rescisão no valor de 100 milhões de euros, além de ser considerado um dos elementos fundamentais para Hans Flick.

O Barça deseja mantê-lo por mais anos, elevando seu salário e o valor da cláusula de rescisão, e o jogador já tomou conhecimento do desejo do clube.

A lista de jogadores cujos contratos são alvo de renovação inclui também Xavi Espart, de 19 anos, que representa a maior aposta de Hans Flick nesta temporada.

O jogador assinou em 2025 um contrato que se estende até 2028, mas obteve na ocasião salário e condições financeiras próprias de um jogador do time reserva.

Agora que passou a ter um número no time principal, ele merece uma melhora salarial, sendo que seu empresário é o mesmo de Ferran Torres, mas o clube não espera nenhum problema no processo de renovação.

Brian Fariñas, de 20 anos, aparece como o último nome da lista, tendo o jogador contrato até 2028 e estando perto de se transferir para o Girona, mas Hans Flick decidiu mantê-lo após a lesão de Frenkie de Jong, e agora ele passou a ter um número no time principal.

Fariñas recebe atualmente um salário de jogador do time reserva, e por isso é necessário ajustá-lo de forma condizente com seu papel de destaque, sendo esperado que assine um contrato até 2031.

O Barcelona também deseja renovar o contrato de Raphinha, de 29 anos, cujo contrato termina em 2028, conforme confirmou o diretor esportivo Deco em declarações à rede RAC 1, mas até o momento nenhuma movimentação foi iniciada a respeito da renovação de seu contrato.



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