O Barcelona trabalha para melhorar os contratos de alguns de seus jovens jogadores, após as atuações que apresentaram e o fato de terem ganhado papéis maiores na formação da equipe sob o comando de Hansi Flick, isso após o fechamento da janela de transferências de verão.

De acordo com o jornal espanhol Mundo Deportivo, o Barcelona fechou 6 negócios de peso durante a janela de transferências de verão, contratando Rodri, Anthony Gordon, Karim Adeyemi, Gabriel Jesus, João Cancelo, além do talentoso Jesse Bisio.

Com o fechamento da janela de transferências, as movimentações da diretoria esportiva não param, pois chegou a hora de melhorar as condições dos contratos dos jogadores que mereceram um aumento em seus salários, tendo em vista suas atuações e sua presença crescente no elenco comandado por Hansi Flick, todos jogadores jovens.

Hamza Abdelkarim, de 18 anos, é um dos principais exemplos, depois de ter demonstrado, durante o período de preparação para a temporada, suas capacidades como atacante nato, tendo seu salário e o valor da cláusula de rescisão de seu contrato melhorados, além da extensão do contrato por mais um ano, seguindo até 2030.

O Barcelona pretende dar o mesmo passo com outros 4 jovens jogadores que provaram possuir grandes capacidades, sendo dois deles jogadores que já possuem uma experiência importante sob o comando de Hansi Flick: Marc Bernal, de 19 anos, e Gerard Martín, de 24 anos.

Bernal tem contrato com o Barcelona até 2029 e já entrou em conversas com a diretoria esportiva para melhorar seu salário.

Após sua lesão no joelho, o clube demonstrou seu apoio a ele por meio da melhoria de seu contrato, com o consequente aumento do valor da cláusula de rescisão para 500 milhões de euros, com a promessa de rever o contrato novamente caso apresentasse atuações satisfatórias.

E como ele fez isso depois de se recuperar da lesão, chegou agora a hora de firmar o novo contrato, com Deco já tendo feito contatos com seu empresário, Raúl Verdú.

O Barcelona pretende também estender o contrato de Gerard Martín, que está vinculado ao clube até 2028 e possui uma cláusula de rescisão no valor de 100 milhões de euros, sendo também uma das peças fundamentais para Hansi Flick.

O Barça deseja mantê-lo por mais anos, aumentando seu salário e o valor da cláusula de rescisão, e o jogador já ficou ciente do desejo do clube.

A lista de jogadores cujos contratos são alvo de renovação inclui também Xavi Espart, de 19 anos, que representa a maior aposta de Hansi Flick nesta temporada.

O jogador assinou, em 2025, um contrato que se estende até 2028, mas recebeu na ocasião salário e condições financeiras próprias de um jogador do time reserva.

Agora, com um número no time principal, ele merece uma melhoria em seu salário, sendo que seu empresário é o mesmo de Ferran Torres, mas o clube não espera nenhum problema no processo de renovação.

Bryan Fariñas, de 20 anos, é o último nome da lista, com o jogador vinculado por contrato até 2028, tendo estado perto de se transferir para o Girona, mas Hansi Flick decidiu mantê-lo após a lesão de Frenkie de Jong, e ele agora possui um número no time principal.

Fariñas recebe atualmente o salário de um jogador do time reserva, por isso é preciso ajustá-lo de acordo com seu grande papel, e é esperado que ele assine um contrato até 2031.

O Barcelona deseja também renovar o contrato de Raphinha, de 29 anos, que se encerra em 2028, conforme confirmado pelo diretor esportivo Deco em declarações à rede RAC 1, mas até agora não começou nenhuma movimentação a respeito da renovação de seu contrato.



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