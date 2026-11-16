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O Barcelona e a construtora turca Limak chegaram a um acordo para concluir a obra de elevação do teto do estádio Spotify Camp Nou, de acordo com as condições acertadas.

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O jornal Mundo Deportivo informou que o acordo recebeu a aprovação dos investidores, que já depositaram o valor de 300 milhões de euros, referente ao aumento do empréstimo.

A empresa Limak será responsável por concluir as obras de reforma do estádio Spotify Camp Nou, depois que os investidores já depositaram o valor de 300 milhões de euros, referente ao aumento do empréstimo aprovado pela assembleia geral ordinária do Barça no dia 19 de setembro passado, e após a assinatura do plano da fase final do projeto.

Está previsto que a operação de elevação do teto do estádio, que terá início assim que a atual temporada terminar, seja executada de acordo com os termos acordados, com conclusão prevista para a segunda metade da temporada 2027-2028, conforme estipulado no acordo assinado.

Apesar das oscilações registradas na relação entre a empresa Limak e o Barcelona em algumas etapas do projeto, por conta das tensões relativas ao cronograma das obras, o entendimento acabou prevalecendo no final.

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A situação não chegou ao ponto de haver troca da empresa de construção, opção que o Barcelona havia colocado desde o início entre as possíveis soluções alternativas, caso houvesse descumprimento das obrigações.

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O Mundo Deportivo prosseguiu: "A empresa Limak conclui o projeto, mas isso não significa que não haverá a contratação de outras empresas subcontratadas durante esta fase, já que isso era esperado desde o início, assim como ocorreu nas etapas anteriores".

Os investidores aprovaram o acordo final, negociado ao longo dos últimos meses, que mantém em grande parte os termos previstos no contrato original.

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As receitas que o estádio Spotify Camp Nou já começou a gerar, com sua capacidade atual de 62.652 espectadores, agradam aos investidores.

Como exemplo, a receita do último clássico de LaLiga diante do Real Madrid chegou a 19,1 milhões de euros, o que reforça a convicção deles de que os planos aprovados permitirão alcançar o aumento esperado nas receitas com facilidade.

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Nesse contexto, destaca-se a importância da conclusão da construção da nova loja do Barcelona, ao lado do novo museu, por serem dois elementos fundamentais para impulsionar o crescimento das receitas, além da operação de elevação do teto, que não passa de uma manobra para erguer uma estrutura que pesa 3 mil toneladas.

Atualmente estão sendo dados os retoques finais nos projetos de design interno das duas instalações, que devem ficar prontas para funcionar no início de 2027, com o consequente aumento das receitas.

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Já no que diz respeito à conclusão da operação de elevação do teto, que permitirá o retorno do Barcelona ao estádio Spotify Camp Nou, com a abertura das três arquibancadas para o público, ou seja, a primeira, a segunda e a terceira arquibancadas, o clube reservou o estádio olímpico Lluís Companys, em Montjuïc, para uso durante a temporada 2027-2028.

Mas esse passo se enquadra na adoção de um princípio de cautela, já que as previsões atuais, aprovadas pelos investidores, indicam que a equipe conseguirá de fato disputar a segunda metade daquela temporada no estádio Spotify Camp Nou, após a conclusão da operação de elevação do teto.

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As obras de instalação do teto terão início assim que a atual temporada terminar, embora a data definida para o seu começo ainda não tenha sido decidida.

O clube já havia descartado, há vários meses, a reabertura da terceira arquibancada em etapas, por conta das dificuldades relacionadas aos procedimentos de evacuação do público e à obtenção das licenças municipais.

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Dessa forma, a terceira arquibancada será aberta por completo simultaneamente ao retorno do Barcelona ao estádio Spotify Camp Nou, após a transferência temporária para o estádio olímpico Lluís Companys, em Montjuïc, que ocorrerá durante a primeira metade da temporada 2027-2028.

A ala dupla de camarotes VIP, que representa a joia da coroa do projeto em termos de receitas geradas pelas instalações do estádio, estará pronta para funcionar com sua capacidade total durante a temporada 2028-2029, que será encerrada com a realização da final da Liga dos Campeões da Europa, 30 anos após a última final abrigada pelo estádio do clube catalão, que reuniu Manchester United e Bayern de Munique.