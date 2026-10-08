O Barcelona informou à União das Federações Europeias de Futebol que sua próxima partida pela Liga dos Campeões Feminina, em casa, diante do Arsenal, pode estar ameaçada de não ser disputada em condições normais.

O jornal Sport, citando a emissora Ràdio Catalunya, informou que o motivo da greve geral, marcada para o próximo dia 11 de novembro, gira em torno da crise de acesso à moradia. A partida está prevista para o mesmo dia, às 18h45, no estádio Spotify Camp Nou.

Dada a dimensão que uma partida desse porte exige, o clube catalão entende que sua coincidência com um dia de greve geral pode afetar as condições em que o jogo será disputado. Por isso, o Barcelona já entrou em contato com a Uefa, a fim de reagendar a partida entre Barcelona e Arsenal.

A ideia do Barcelona é transferir a partida europeia para a terça-feira, dia 10 de novembro.

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Para que a data da partida seja alterada, a equipe inglesa também terá de modificar a data de seu jogo no Campeonato Inglês, transferindo-o para sábado.

A quarta rodada da fase de liga da Liga dos Campeões Feminina, entre Barcelona e Arsenal, carrega um ar de revanche.

Na final da edição 2024-2025, o Arsenal venceu o Barça por 1 a 0, com gol de Stina Blackstenius, privando a equipe catalã de conquistar a tríplice coroa.

A última vitória do Barcelona sobre a equipe inglesa remonta a 2021, quando conquistou um triunfo arrasador pelo placar de 4 a 0.



