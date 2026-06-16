O Barcelona está de saída? Interesse cauteloso do Manchester United... e o Al-Hilal aguarda

Reportagens da imprensa espanhola confirmaram que Marc Casado, jogador do Barcelona, está ciente de que seu futuro não está mais no Camp Nou, assim como o Manchester United sabe que a negociação pode estar viável; no entanto, até o momento, nenhuma das partes deu um passo oficial.

O meio-campista catalão, que vem de uma temporada instável sob o comando de Hansi Flick, tornou-se um dos nomes mais cotados para sair antes de 30 de junho, e o United o mantém no radar desde o inverno, sem apresentar uma oferta.

O jornal espanhol “Marca” esclareceu que o United “está pensando seriamente em agir para contratar Casado neste verão”, após uma temporada em que ele disputou 34 partidas pelo Barcelona, mas foi titular apenas 10 vezes na La Liga, caindo na hierarquia dos meio-campistas.

Oclube inglês já havia sondado a situação de Casado na janela de transferências de inverno, em janeiro passado, mas não deu continuidade ao processo na ocasião, um cenário que se repete agora: interesse, acompanhamento, sem oferta oficial.

Casado (22 anos) sabe que suas chances diminuirão ainda mais na próxima temporada com o retorno de Marc Bernat após lesão e o excesso de opções no meio-campo. Seu contrato vai até junho de 2028 e inclui uma cláusula de rescisão altíssima, mas seu valor de mercado atual gira em torno de 20 milhões de euros, valor que o torna um alvo realista para os clubes da Premier League.

O Barcelona, por sua vez, quer resolver a questão da sua saída antes do fim deste mês para ajudar a alcançar o equilíbrio financeiro exigido pela La Liga; a diretoria esportiva prefere uma venda definitiva, mas está aberta a um empréstimo com opção de compra caso não cheguem ofertas convincentes; até o momento, não há ofertas em jogo, o que aumenta a preocupação da diretoria com a aproximação do prazo final.

O caso está nas mãos de Jorge Mendes. O agente português, que também representa Ansu Fati, chegará a Barcelona nos próximos dias para fechar a transferência de Fati para o Mônaco e aproveitará a visita para discutir a situação de Casado.

Mendes atua em várias frentes: clubes sauditas — com destaque para o Al-Hilal — demonstraram interesse sério desde a temporada passada e assistiram a alguns de seus jogos; o Bayer Leverkusen o acompanha de perto, enquanto o Real Betis o observa na Espanha.

O United continua sendo o destino preferido do jogador; a Premier League atrai Casado, que busca minutos regulares e um papel central, mas ele rejeita, por enquanto, a ideia de se transferir para a Arábia Saudita, apesar da seriedade das ofertas vindas de lá.

No Barcelona, a mensagem é clara: Casado não está entre os jogadores “intocáveis”, e seu futuro está em aberto. Em Manchester, a mensagem é ainda mais clara: estamos observando, estamos admirados, mas ainda não assinamos o cheque. Entre a observação e a oferta, o meio-campista passa as férias à espera de uma ligação de Mendes, que pode decidir se a próxima temporada começará em Old Trafford, na Bay Arena ou em outro lugar longe da sombra do Camp Nou.