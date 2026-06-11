O Barcelona está de olho e a Arábia Saudita também está na jogada... Será que Kane vai surpreender o Bayern de Munique?

O Bayern de Munique teme que seu atacante inglês Harry Kane saia de graça no próximo verão, devido a desentendimentos entre ele e a diretoria do clube bávaro.

Harry Kane se prepara para liderar a seleção da Inglaterra na Copa do Mundo de 2026, que começa hoje, quinta-feira, sabendo-se que a seleção dos Três Leões está no Grupo 12, ao lado de Croácia, Gana e Panamá.

O contrato de Harry Kane com o Bayern de Munique se estende até junho de 2027, e ele tinha uma cláusula que lhe permitia sair neste verão, mas ela expirou há algumas semanas.

Embora o Bayern de Munique insista em manter o capitão da Inglaterra e não queira vendê-lo, apesar das tentativas de outros clubes, com destaque para o Barcelona, de contratá-lo, a situação não é tão ideal quanto parece, segundo a revista alemã “Kicker”.

A revista alemã acrescentou: “Existem divergências ocultas entre Harry Kane e o Bayern de Munique quanto aos termos e à duração do novo contrato”.

Ela indicou que há clubes com grandes recursos financeiros acompanhando de perto a situação de Harry Kane e, nas últimas semanas, seu nome foi associado ao Barcelona, mas parece que os catalães estão mais focados em Julián Álvarez (Atlético de Madrid).

A “Kicker” considera que a Inglaterra ou a Arábia Saudita são os destinos mais prováveis para Harry Kane, caso ele deixe o Bayern de Munique, mas não forneceu mais detalhes.

A publicação esclareceu que alguns clubes esperam contratar Kane e que ofertas atraentes pelo atacante não estão descartadas.

Por sua vez, o Bayern de Munique acredita estar em uma posição forte, pois o jogador não acionou a cláusula de rescisão do contrato; no entanto, restam a Kane apenas um ano de contrato, e parece ter mais influência do que o clube alemão no momento, podendo sair de graça daqui a um ano ou negociar com o clube de sua escolha em janeiro de 2027.

Vale ressaltar que Harry Kane teve um desempenho brilhante com o Bayern de Munique nesta temporada, tendo disputado 51 partidas, marcado 61 gols e dado 7 assistências, além de ter levado o time bávaro à conquista da dobradinha nacional (campeonato e copa), bem como à chegada às semifinais da Liga dos Campeões.