O Barcelona espera um retorno notável, mas enfrenta forte concorrência do Atlético de Madrid

O FC Barcelona está de olho em Marc Cucurella, segundo informa o Marca. No entanto, o lateral-esquerdo do Chelsea está atraindo mais interessados. O Atlético de Madrid, por exemplo, também está na disputa pela sua contratação.

Cucurella mudou-se do Getafe para a Inglaterra no verão de 2021. No Brighton, que pagou 18 milhões na época, o jogador da seleção espanhola conseguiu impressionar e se firmar de vez.

Devido ao seu bom desempenho, ele chamou a atenção do Chelsea, e o clube londrino agiu na temporada 2022/23, pagando nada menos que 65 milhões por seus serviços. Desde então, ele é uma peça fundamental em Stamford Bridge.

Em 162 partidas pelos Blues, Cucurella marcou nove gols e deu treze assistências. Também nesta temporada, o jogador com 23 convocações para a seleção é titular e já disputou 49 partidas.

No entanto, o espanhol já havia indicado anteriormente estar aberto a um retorno à sua terra natal, e os clubes sabem disso. Assim, o FC Barcelona — pelo qual ele jogou nas categorias de base e até mesmo fez sua estreia — acompanha de perto sua situação. O atual campeão nacional vendeu Cucurella em 2020 por cerca de doze milhões ao Getafe.

Mas os catalães enfrentam forte concorrência do Atlético de Madrid. Segundo o Marca, os madrilenos teriam priorizado sua contratação e parecem estar em melhor posição.

Devido à difícil situação financeira do Barcelona, o Atlético parece ter uma vantagem, devido ao preço de Cucurella. O Transfermarkt estima o valor do lateral-esquerdo em cerca de 50 milhões de euros.