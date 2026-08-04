O Barcelona recebeu as recentes declarações de seu atacante Ferran Torres com certa surpresa, mas sem perder a compostura, já que tinha indícios prévios de que o jogador poderia comentar, sem negar, as informações que circulam há semanas sobre o interesse do Paris Saint-Germain em contratá-lo.

Torres disse ontem, segunda-feira, quando questionado sobre o interesse do Paris Saint-Germain: "No momento, tenho contrato com o Barcelona, mas, sinceramente, no futebol, ninguém sabe o que pode acontecer".

O jornal "Mundo Deportivo" noticiou que o inesperado da parte de Torres foi exigir que o Barcelona prove que quer sua permanência, sendo que o clube já lhe havia dito há semanas que deseja renovar seu contrato, mas que isso deve acontecer em setembro por motivos relacionados ao "fair play", uma vez que agora precisa se concentrar nas saídas e nas contratações.

Além disso, o Barcelona ressalta que sempre esteve ao seu lado, mesmo quando ele passou por períodos de seca de gols na última temporada, pois valorizam mais o seu esforço e o seu comprometimento diário do que a marcação de gols.

Ainda assim, o jornal apontou que, apesar do desafio lançado por Torres, o clube catalão não pretende recuar um milímetro de sua posição firme.

O Barcelona é claro em contar com ele, mas dentro do prazo e do salário estabelecidos, e, nesse sentido, o Barcelona entende que o salário de Ferran Torres é condizente com seu papel na equipe e do ponto de vista do treinador, portanto, não prevê um aumento significativo de salário em qualquer oferta que lhe seja apresentada.

Do ponto de vista esportivo, está claro no Camp Nou que seu tempo de jogo e seu papel na equipe dependem de Hans Flick, treinador que dá prioridade ao mérito e que já havia preferido Ferran a Robert Lewandowski no início da última temporada.

O Barcelona sabe que uma coisa é o apreço de Flick pelas contribuições de Ferran, e outra é a incapacidade do treinador de solicitar a contratação de outro atacante de alto nível (Julián Álvarez, neste caso) após a saída de Lewandowski.

Além disso, no Barcelona não entendem o motivo do descontentamento de Ferran caso Flick não o considere seu atacante titular, especialmente porque ele é reserva regular de Mikel Oyarzabal na seleção espanhola, e marcou o gol da vitória na final da Copa do Mundo depois de entrar como substituto.

Quanto ao interesse do Paris Saint-Germain em contratá-lo, a posição do Barcelona também é clara, segundo o que noticiou o jornal: "Se Ferran quiser sair, deve pedir. E, se tiver uma oferta que deseje aceitar, deve informar o clube interessado para que a apresente, e a diretoria do Barcelona e a gestão executiva a avaliarão".

Até agora, essa oferta não chegou, e alguns duvidam que chegue no futuro. Há figuras influentes no Barcelona que não descartam a possibilidade de que o verdadeiro objetivo de Ferran seja aproveitar sua popularidade atual para garantir a renovação de seu contrato com um vínculo mais lucrativo.

Por todos esses motivos, todos no Camp Nou aguardam para saber o que vai acontecer, mas mantêm a calma. O plano, porém, é claro, e só Ferran pode mudá-lo caso manifeste o desejo de sair e apresente uma oferta convincente ao presidente Joan Laporta e ao diretor esportivo Deco, e, se o Paris Saint-Germain estiver interessado, tem dinheiro suficiente para convencer praticamente qualquer clube.