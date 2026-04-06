O Barcelona entra oficialmente em ação para contratar um substituto para Lewandowski na Bundesliga

O Barcelona entrou oficialmente em ação para contratar um novo atacante, antecipando a saída de sua estrela polonesa, Robert Lewandowski, após o término de seu contrato no final da temporada atual.

Robert Lewandowski vive uma situação de incerteza quanto ao seu futuro no Barcelona, com o fim do contrato se aproximando em junho, o que gerou polêmica nos bastidores do clube catalão sobre a conveniência de mantê-lo ou não.

Embora a diretoria tenha sugerido a possibilidade de renovar o contrato do experiente atacante polonês, essa questão ainda é motivo de clara divisão, especialmente com alguns dirigentes defendendo a renovação, enquanto outros consideram necessário abrir uma nova página no ataque durante a janela de transferências de verão.

Por sua vez, o jornal “Sport” informou que o atacante kosovar Vesnik Aslani voltou a se destacar na Bundesliga nesta semana ao marcar um gol espetacular contra o Mainz, mas não conseguiu impedir a derrota do Hoffenheim (1 a 2). e sua equipe continua na briga pela classificação para a Liga dos Campeões, ocupando atualmente a quinta posição, a apenas três pontos da liderança, graças em grande parte ao desempenho de seu principal atacante.

O jornal destacou que o jogador kosovar não é um atacante tradicional. Seu estilo se encaixa mais no perfil do atacante moderno, capaz de se movimentar fora da área, coordenar-se com os companheiros, atuar pelas laterais e criar oportunidades de ataque em diferentes partes do campo.

Com o futuro de Lewandowski ainda incerto, Aslani pode ser o substituto do atacante polonês.

A diretoria esportiva do Barcelona vem acompanhando sua evolução há meses como uma opção financeiramente viável no mercado, com potencial de crescimento. E, conforme revelou seu agente, Ayman Dahmani, o Barcelona solicitou oficialmente informações sobre sua situação.

Essa iniciativa confirma que o nome de Aslani está na mesa de Deco, diretor esportivo do Barça, dentro dos planos esportivos do clube. Nesse contexto, o valor do atacante, que pode ser inferior a 30 milhões de euros, é uma opção viável.

O próprio jogador não escapa do alvoroço da mídia. Após seu desempenho impressionante mais recente, Aslani abordou seu futuro e o relacionou com o Barcelona, sem fechar as portas para uma possível transferência, ao dizer: “Deixem-me jogar futebol primeiro, depois conversaremos ao final da temporada”.

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