O departamento de olheiros do Barcelona segue monitorando os principais jovens talentos do futebol europeu, e desta vez o alvo está na capital britânica, Londres.

Segundo o site inglês "TEAMtalk", Josh King, jogador do Fulham de 19 anos, entrou na mira do clube catalão, depois que suas últimas atuações, com dois gols marcados em cinco partidas, chamaram a atenção dos dirigentes do Barcelona.

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Mas o Barcelona é apenas o mais recente a entrar em uma longa lista de clubes que desejam contratar King. E parece que os clubes ingleses, representados por Chelsea, Manchester United e Liverpool, lideram essa "batalha", enquanto atrás deles vêm Borussia Dortmund, Atlético de Madrid, Leipzig e Internazionale, e por último o Barça, segundo informou o jornal catalão "Sport".

Josh King tem contrato com o Fulham até 2029, o que dá ao clube londrino uma posição confortável de negociação, caso algum dos clubes interessados decida apresentar uma proposta por ele. Mas as informações confirmam que o Fulham não deseja vendê-lo no momento.

Ainda assim, o mau início da equipe na Premier League inglesa dá um fio de esperança aos clubes que o acompanham. Em caso de rebaixamento, aumentarão as chances de contratar o jogador na próxima janela de transferências do verão, já que ele buscaria um projeto mais ambicioso.

Quem é Josh King?

O jogador inglês Josh King nasceu em 2007 e ingressou no Fulham quando tinha apenas oito anos de idade, passando mais de uma década no clube. Mas só foi convocado para o time principal em 2024.

Diante das dificuldades do Fulham no mercado de transferências, King soube aproveitar a oportunidade e se impôs como titular no esquema do técnico Álvaro Arbeloa. Na posição de armador, jogou 427 minutos e marcou dois gols em apenas cinco partidas, tornando-se querido entre os companheiros e uma peça importante nos planos do treinador espanhol.

E os nomes cotados para o futuro do Blaugrana não param de surgir. Josh King foi o último deles, mas é apenas o mais recente nome em uma longa lista que se ampliou nas últimas semanas, incluindo jogadores como Lucas Herrington, do Colorado Rapids (19 anos), Nico Ilicevic (15 anos) e Cavan Sullivan, do Philadelphia Union (17 anos), de acordo com o "Sport".



