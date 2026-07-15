O Barcelona enfrenta o teste do “trunfo na manga” por causa do parceiro ideal de Kubarsi

Parece que o Barcelona pode se ver novamente diante de um impasse em San Mamés. Após uma série de tentativas frustradas de contratar Nico Williams nos verões de 2024 e 2025, um novo nome do Athletic Bilbao voltou a ser cogitado com força nos bastidores do clube catalão.

O jornalista Víctor Navarro revelou, na rádio espanhola “Cadena Cope”, que o zagueiro da seleção espanhola Aymeric Laporte foi oferecido ao Barcelona nas últimas horas como uma oportunidade para reforçar a defesa.

Laporte, que completará 32 anos no próximo dia 27 de maio, é visto como o parceiro ideal de Pau Cubarsi — dupla que liderou a defesa da seleção espanhola até a final da Copa do Mundo. O zagueiro canhoto representa uma solução ideal para a crise do Barcelona, que vem sofrendo com a falta de um zagueiro canhoto desde a saída de Iñigo Martínez.

Embora a ideia seja atraente do ponto de vista técnico, a operação parece extremamente complexa no plano das negociações, já que o zagueiro basco voltou ao Athletic de Bilbao há apenas dez meses, vindo do Al-Nassr, da Arábia Saudita, por 10 milhões de euros.

Laporte tem contrato de longo prazo até 2028, recebe um salário elevado e é considerado um pilar fundamental no novo projeto do clube liderado pelo técnico alemão Edin Terzić, que sucederá Ernesto Valverde.

Esses desdobramentos ocorrem em meio a uma grande tensão nas relações entre as diretorias do Barcelona e do Athletic de Bilbao, após o fracasso das negociações envolvendo Nico Williams em duas ocasiões consecutivas, o que faz com que a diretoria do clube basco não esteja disposta a oferecer quaisquer concessões ou facilidades ao Blaugrana.

E esse interesse não é novidade, já que o nome de Laporte foi associado ao Barcelona em várias ocasiões. No inverno da temporada 2017-2018, o Athletic se recusou a negociar com o Barcelona sobre o jogador, o que o levou a se transferir para o Manchester City. Além disso, o próprio zagueiro explorou a possibilidade de vestir a camisa do Blaugrana nas temporadas que antecederam sua transferência para a Arábia Saudita no verão de 2023, mas as circunstâncias financeiras e administrativas impediram que a transferência fosse concretizada.

Entre a necessidade técnica de um zagueiro canhoto com as características de Laporte e as complicações nas negociações com um adversário que não deseja cooperar, surge a mesma pergunta: será que o Barcelona repetirá o cenário de Nico Williams e se arriscará novamente em uma negociação que parece impossível vindo de San Mamés?