O Barcelona e outros grandes clubes disputaram sua contratação... O Real Madrid arremessa uma jovem “joia” espanhola

O Real Madrid conseguiu fechar a contratação de Raúl Lima, jovem talento de 15 anos, proveniente da base do Deportivo, em uma transação que representa um duro golpe para o Barcelona, que vinha buscando intensamente a contratação do jogador.

Segundo o jornal espanhol “Mundo Deportivo”, o Real Madrid pagará uma quantia inicial pela transferência de Lima, que aumentará gradualmente à medida que o jogador avançar nas etapas da base do clube, em um contrato com duração de três anos.

Lima, ponta esquerda e jogador da seleção sub-16, é considerado um dos maiores talentos em ascensão do futebol espanhol. O Barcelona e clubes da Inglaterra e de Portugal demonstraram grande interesse em contratá-lo, mas o Real Madrid foi o mais rápido a apresentar uma oferta oficial para fechar o negócio.

Essa contratação faz parte da estratégia contínua do Real Madrid de atrair os principais jovens talentos da Espanha e da Europa, com o objetivo de fortalecer a base do clube e garantir um futuro brilhante para a equipe principal.

Espera-se que Lima se junte às fileiras da base do Real Madrid nos próximos dias, onde passará por um programa de desenvolvimento intensivo com o objetivo de aprimorar suas habilidades e prepará-lo para integrar a equipe principal no futuro.

Esta contratação representa um duro golpe para o Barcelona, que não conseguiu competir com o Real Madrid pela contratação do jovem talento, apesar do grande interesse demonstrado pelo jogador e de tê-lo acompanhado de perto nos últimos tempos.