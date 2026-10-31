A transferência de JJ Gabriel para o Real Madrid está mais próxima do que nunca, depois que o jovem jogador inglês recusou a última proposta do Paris Saint-Germain, reafirmando seu desejo de seguir sua carreira no Campeonato Espanhol, em um movimento que abre caminho para o clube merengue fechar o negócio.

Segundo o jornal espanhol "Sport", o futuro de JJ Gabriel está mais claro, apesar de o jogador continuar em silêncio sobre seu próximo destino, à espera do anúncio oficial do fim de seu vínculo com o Manchester United e da emissão de seu passaporte cipriota, que lhe permitirá completar os trâmites de seu registro como jogador no continente europeu.

Ainda assim, os últimos dias testemunharam algumas movimentações e reuniões que dissiparam as dúvidas que restavam sobre o clube que irá contratar a promissora joia inglesa.

Nos últimos dias, as mais recentes novidades sobre o futuro de JJ Gabriel estiveram ligadas ao Paris Saint-Germain, já que relatos ingleses confirmaram que o clube francês não desistiu de suas tentativas de contratar o jovem meio-campista, e trabalhou para melhorar sua proposta tanto no aspecto esportivo quanto no financeiro, em uma última tentativa de convencê-lo e a seu entorno de seu projeto.

O Paris Saint-Germain voltou a apresentar seu poderio financeiro e seu ambicioso projeto esportivo, liderado pelo clube, além da personalidade ousada de Luis Enrique no trato com jogadores jovens, em uma tentativa de superar as reservas iniciais manifestadas por JJ Gabriel.

Depois de vários dias de contatos com o Paris Saint-Germain, veio a resposta de JJ Gabriel e de seu empresário, confirmando que não houve nenhuma mudança em sua posição inicial. E apesar de o jogador valorizar a proposta parisiense, ele considera que a continuidade de seu desenvolvimento futebolístico não exige deixar a Premier League e se transferir para o futebol francês.

JJ Gabriel não se limitou a recusar a última proposta do Paris Saint-Germain, mas reafirmou que seu desejo é jogar no Campeonato Espanhol, por entender que todas as condições estão reunidas para destacar seu potencial e chegar o mais rápido possível à elite dos jogadores de futebol do mundo.

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O caminho está aberto

Com a saída do Paris Saint-Germain da corrida pela contratação do jogador, a menos que ocorram mudanças drásticas nos últimos instantes, já é possível afirmar que JJ Gabriel vestirá a camisa branca em um futuro próximo.

Além disso, parece que a esperada disputa entre Barcelona e Real Madrid pela contratação da joia inglesa já está, em grande parte, resolvida.

Fontes do Barcelona confirmaram a existência de contatos com Ali Barat, empresário do jogador, para estudar a possibilidade de contratar JJ Gabriel, mas as mesmas fontes ressaltaram posteriormente que o clube catalão permaneceu afastado da disputa pela contratação do jogador, de acordo com o que confirmou Deco, diretor esportivo do Barça.

Por outro lado, o entorno de JJ Gabriel, que o acompanhou durante sua estadia em Castelldefels nos últimos dias, não foi tão claro a respeito da posição do Barcelona. O jogador aguardava a conclusão das etapas necessárias para analisar as propostas que lhe foram apresentadas e a obtenção do passaporte que lhe permite se registrar como jogador cidadão da União Europeia.

Parece claro que a proposta do Barcelona não foi feita para equiparar-se às propostas apresentadas pelo Paris Saint-Germain, e sobretudo pelo Real Madrid, mas se baseava no desejo inicial do jogador de se juntar às fileiras do clube catalão.

Considerando os resultados das últimas negociações, o quadro ficou mais claro do que nunca; o Bayern de Munique saiu da corrida em uma fase inicial, o Barcelona optou por se afastar de um leilão financeiro vultoso, enquanto o Paris Saint-Germain não conseguiu convencer o jogador com seu projeto esportivo, restando o Real Madrid como o único clube disposto a arcar com um custo que ultrapassa os 10 milhões de euros, em troca de um contrato que se estende pelas três próximas temporadas, além de um conjunto de exigências esportivas.

Todos os indícios apontam que o próximo destino de JJ Gabriel será o estádio Santiago Bernabéu, embora o anúncio oficial definitivo do negócio ainda seja aguardado.