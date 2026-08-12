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O Barcelona corre contra o tempo: vai fechar a contratação de Rodri no prazo estabelecido?

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As divergências não são insuperáveis entre os dois clubes

O Barcelona planejava concluir a contratação do espanhol Rodri, astro do Manchester City, até a próxima sexta-feira, mas, com o passar dos dias, o acordo vem se atrasando por conta de divergências financeiras entre os dois clubes.

Segundo o jornal "Marca", essas divergências não são intransponíveis, mas estão prolongando o processo mais do que o esperado, já que o Barcelona faz o máximo para encerrar as negociações com o Manchester City em 48 horas, embora os responsáveis pelas negociações tenham começado a sentir certas dúvidas quanto à possibilidade de conseguir isso. 

O jornal acrescentou que o Barcelona está certo de que Rodri vestirá a camisa blaugrana na temporada 2026-2027, sem nenhuma dúvida a respeito, além de estar confiante em concluir o negócio nesta semana.

Ainda assim, nenhum dirigente ou diretor do Barcelona oferece garantia, neste momento, de que o negócio seja concluído em 48 horas, o que impede a incorporação do internacional espanhol aos treinos do City (data de seu retorno na sexta-feira).

A publicação indicou que as negociações seguem em andamento e os contatos continuam entre as duas partes; o Barcelona chegou a um acordo com Rodri há alguns dias, mas há divergências financeiras que, embora não sejam intransponíveis, atrasam a conclusão do negócio.

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O Barcelona apresentou uma proposta inicial há alguns dias pelo meio-campista internacional, a quem resta um ano de contrato com o Manchester United, no valor de 50 milhões de euros, uma proposta que foi recusada pelo clube inglês, que pediu cerca de 70 milhões de euros.

As duas partes tentam agora reduzir a distância e chegar a uma solução intermediária a respeito de algumas exigências, e o objetivo continua sendo concluir o negócio por um valor entre 60 e 65 milhões de euros, incluindo alguns acréscimos.

O Barcelona não descartou chegar a um acordo nas próximas 48 horas, mas a diretoria do clube espanhol começou a enxergar o prazo final como extremamente apertado.

O jogador de 30 anos, nascido em Madri, está a par dos detalhes do negócio e provavelmente terá de viajar a Manchester, clube pelo qual joga desde 2019.


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