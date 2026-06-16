O Barcelona comemora a estreia de Hamza Abdelkarim pela seleção egípcia

A estreia do jovem atacante egípcio Hamza Abdelkarim pela seleção de seu país na Copa do Mundo de 2026 despertou grande interesse no Barcelona, clube que acompanha de perto a evolução do talento do jogador de 18 anos.

Hamza entrou em campo aos 76 minutos da partida do Egito contra a Bélgica, que terminou empatada em 1 a 1, substituindo seu capitão e mentor, Mohamed Salah, em um momento simbólico carregado de grande significado emocional e futuro.

De acordo com o que o Barcelona publicou em suas contas oficiais nas redes sociais, o clube comemorou essa participação histórica divulgando uma foto oficial do jogador na delegação da seleção egípcia no torneio, acompanhada de uma mensagem de felicitações que reflete o orgulho do clube pelo desenvolvimento de um de seus maiores talentos em ascensão.

Hamza é um dos raros casos que passou diretamente da seleção sub-17 para a equipe principal de seu país, disputando sua primeira partida no maior palco do futebol mundial.

O jogador também recebeu uma mensagem especial de seu treinador na equipe juvenil do clube, Paul Planas, que escreveu em sua conta pessoal: “Parabéns pela sua estreia, continue com o bom trabalho”, acompanhando a mensagem com os emojis de coração e mente e duas fotos de Hamza vestindo as camisetas do Barcelona e do Egito, em um gesto que gerou grande repercussão entre a torcida do clube catalão.

O Barcelona reconhece o grande potencial do atacante egípcio, que possui uma constituição física robusta e habilidades ofensivas excepcionais, raramente encontradas entre os formandos da academia “La Masia”.