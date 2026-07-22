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Julian AlvarezGetty Images

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O Barcelona coloca a estrela do Al-Hilal saudita como opção alternativa ao negócio de Álvarez

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J. Alvarez
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D. Nunez
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Vítima de Nzemia encontra solução longe do campeonato saudita

O Barcelona já definiu a sua primeira alternativa caso falhe a contratação de Julián Álvarez, avançado do Atlético de Madrid, durante o atual período de transferências de verão, num momento em que a direção catalã procura reforçar o setor ofensivo.

De acordo com o jornal espanhol "Mundo Deportivo", o uruguaio Darwin Núñez, avançado do Al-Hilal, é atualmente a opção mais adequada para a direção do Barcelona caso o negócio de Álvarez fracasse, transferência que continua a ser prioridade máxima do clube apesar da recusa oficial do Atlético de Madrid.

O jornal esclareceu que a direção do Al-Hilal está aberta à saída de Núñez, confirmando que o jogador tem propostas de clubes turcos e de outros clubes estrangeiros, e que as negociações estão a decorrer de forma positiva neste momento, sobretudo com o desejo do treinador Simone Inzaghi de reforçar o plantel com mais do que um negócio no próximo período.

Núñez (26 anos) surpreendeu os meios futebolísticos ao regressar aos treinos do Al-Hilal há poucos dias, após o fim do período de descanso na sequência do Mundial de Clubes, e isto apesar dos longos meses de negociações em torno da rescisão do seu contrato por mútuo acordo.

Núñez e os seus agentes continuam a acompanhar de perto os movimentos do Barcelona, uma vez que o clube catalão procura um novo avançado face à incerteza que rodeia o futuro de Ferran Torres e ao interesse do Paris Saint-Germain na sua contratação.

Núñez é considerado uma opção "de baixo custo" para o Barcelona, dada a possibilidade de o contratar por um preço reduzido, depois de se ter juntado ao estágio de preparação do Al-Hilal na Áustria na passada sexta-feira, à espera de que o seu destino seja definido.

O futuro do avançado uruguaio no Al-Hilal continua por esclarecer, sobretudo por não ter disputado qualquer jogo oficial desde 16 de fevereiro passado, depois de ter sido excluído da lista de jogadores estrangeiros no campeonato saudita e nas taças nacionais para dar lugar à inscrição de Karim Benzema, ficando as suas participações limitadas à Liga dos Campeões da Ásia.

A sua continuidade permanece em dúvida, com a manutenção da mesma equipa técnica liderada por Simone Inzaghi, que foi o responsável pela decisão de o afastar, o que abre a porta a um possível regresso à Europa através do Barcelona.

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