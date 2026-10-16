Em um verão em que o Barcelona provou ser capaz de unir superioridade esportiva e sucesso econômico, os frutos do trabalho de Deco e Hansi Flick começaram a aparecer com clareza, depois que o clube conseguiu reforçar a profundidade do seu elenco e elevar o valor de mercado de suas contratações em mais de 116 milhões de euros, em um momento em que grandes clubes sofreram prejuízos severos, com destaque para o Manchester United e o Al Hilal, da Arábia Saudita.

Segundo o jornal espanhol "Mundo Deportivo", o Barcelona se beneficiou do retorno à regra do fair play financeiro na proporção de 1:1, o que lhe permitiu contratar jogadores normalmente e possibilitou à direção esportiva comandada por Deco montar um elenco equilibrado, com pelo menos duas opções em cada posição, em níveis próximos e, às vezes, até superiores.

Essa profundidade se refletiu no desempenho da equipe, já que o Barcelona manteve sua identidade e seu estilo independentemente dos nomes em campo, conquistando dez vitórias nos dez primeiros jogos oficiais, com média de 4,3 gols por partida e uma finalização a cada quatro minutos.

Os ganhos não se limitaram aos resultados dentro de campo, mas se estenderam também ao valor de mercado dos jogadores. De acordo com um estudo do observatório de futebol "CIES", o Barcelona registrou um aumento superior a 116 milhões de euros no valor de suas contratações nos últimos cinco anos, excluindo os jogadores locais dos cálculos.

Caso o estudo incluísse os jogadores locais, o clube catalão seria candidato a avançar no ranking, liderado pelo Eintracht Frankfurt, com um aumento de 527 milhões de euros, seguido pelo Real Madrid, com ganhos que chegaram a 526 milhões de euros.

Os ganhos do Real Madrid foram impulsionados pela valorização de mercado de vários de seus astros, com ganhos de capital efetivos de 27 milhões de euros, contra 499 milhões de euros em ganhos virtuais. Kylian Mbappé, que chegou de graça e cujo valor de mercado superou os 160 milhões de euros, e Arda Güler, cujo valor subiu de 30 para 125 milhões de euros, representaram parte importante desse aumento.

Do outro lado, os clubes sauditas enfrentaram uma queda acentuada no valor de seus ativos, com o Al Hilal registrando o pior resultado entre os clubes abrangidos pelo estudo, com perdas de 502 milhões de euros. Na Europa, o mais prejudicado foi o Manchester United, com uma queda de 405 milhões de euros.