Em um gesto de reconhecimento, o Barcelona celebrou a conquista do astro argentino Lionel Messi, agraciado com o Prêmio Princesa das Astúrias de Esportes de 2026, em uma mensagem repleta de orgulho e consideração.

O comunicado do clube catalão veio poucos instantes depois de Messi receber o prestigiado prêmio no Teatro Campoamor, na cidade de Oviedo, tornando-se o primeiro jogador de futebol da história a conquistá-lo de forma individual.

O clube catalão afirmou em seu comunicado: "Parabéns a Lionel Messi por conquistar o Prêmio Princesa das Astúrias de Esportes de 2026, um reconhecimento merecido e justo ao seu talento excepcional, que deixou uma marca eterna dentro e fora de campo, e que fez de você um exemplo a ser seguido no mundo do futebol graças à sua excelência, ao seu compromisso com o esporte e à sua solidariedade".

O comunicado acrescentou, em uma mensagem emocionante que evoca uma história compartilhada inesquecível: "Uma trajetória repleta de conquistas, durante a qual o Barcelona foi parte indissociável da sua vida e da sua história, um vínculo estreito que faz parte do legado do clube, e a sua ligação com ele será sempre fonte de orgulho permanente".

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Esse comunicado reflete o grande apreço que o Barcelona nutre por seu astro histórico, que passou mais de duas décadas dentro das muralhas do clube e conquistou com ele todos os títulos possíveis antes de sua partida.

A conquista do Prêmio Princesa das Astúrias por Messi, concedido em reconhecimento à sua trajetória esportiva, à sua solidariedade e à sua humildade, representa um reconhecimento oficial espanhol ao valor de uma lenda que construiu grande parte de sua glória nos gramados espanhóis e deixou um legado que permanecerá gravado na memória do clube e de seus torcedores para sempre.



