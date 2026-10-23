Em um movimento que confirma a recuperação financeira do Barcelona e o retorno da confiança dos mercados globais em seu projeto de longo prazo, o clube anunciou a conclusão da emissão da segunda e última tranche dos títulos de mídia no valor de 105 milhões de euros, nesta sexta-feira, encerrando com sucesso um enorme processo de financiamento que somou um valor total de 210 milhões de euros.

Essa rápida conquista financeira vem para completar a operação iniciada pelo clube em julho passado, depois de ter recebido o sinal verde da assembleia geral de sócios e delegados no último dia 19 de setembro.

Procura avassaladora em menos de um dia

O clube catalão revelou, em comunicado oficial, que a subscrição fechada foi totalmente coberta por investidores internacionais em um tempo recorde que não ultrapassou 24 horas, o que reflete o alto volume da demanda e a grande confiança na economia do clube.

A margem de lucro nesta emissão atingiu 202 pontos-base, a mesma margem alcançada na emissão de julho passado, cuja metade foi lançada com juros de 5,14% em meio a uma demanda que superou as expectativas.

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O comunicado do clube catalão apontou que a força das ofertas recebidas durante o processo de comercialização permitiu antecipar a data de conclusão do negócio em relação ao cronograma previsto.

Por que o Barcelona recorreu a essa medida?

O Barcelona esclareceu que o recurso a esse financiamento adicional veio como uma medida estratégica para cobrir a lacuna temporal entre o início do pagamento dos enormes custos financeiros associados ao projeto "Espai Barça" e a operação do estádio "Spotify Camp Nou" com sua plena capacidade operacional, e o impacto direto disso sobre os fluxos de caixa.

Essa nova emissão é um complemento à estrutura de títulos existente emitida pelo clube nos anos de 2021 e 2024.

Garantia de ouro: as receitas de transmissão televisiva

A força desses títulos, conhecidos como "títulos de mídia" e com vencimento em outubro de 2036, reside no fato de concederem a seus detentores prioridade de pagamento sobre as receitas de transmissão televisiva do clube, o que os torna uma garantia essencial e direta para a conta na qual essas receitas são depositadas, algo que reforçou sua atratividade para os investidores.

A diretoria do clube expressou sua enorme satisfação com a rapidez na conclusão do negócio e com a continuidade de sua rentabilidade, considerando isso uma prova definitiva do apoio do mercado ao Barcelona e da confiança dos investidores em sua capacidade de gerar receitas e desenvolver seu projeto futuro.

Impulso ao projeto Espai Barça

Em assunto relacionado, o clube confirmou que, após essa emissão, manteve sua classificação de crédito no grau BBB, com perspectiva estável, concedida pela agência global "Morningstar DBRS".

Essa classificação é a pedra angular que permitiu ao banco "Goldman Sachs" liderar o processo de expansão do financiamento do projeto Espai Barça, no valor de 300 milhões de euros, também aprovado na última assembleia geral, garantindo assim o futuro financeiro e esportivo do Barcelona até o ano de 2036.



