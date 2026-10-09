O Barcelona mantém suas esperanças em desenvolver o jovem atacante Ismael Ziani López, de 16 anos, que possui um talento excepcional, mas as lesões recorrentes o privaram de continuidade e dificultaram sua evolução ao longo das últimas temporadas, tornando o maior desafio diante dele recuperar sua condição física e provar suas capacidades dentro de campo.

Segundo o jornal espanhol "Sport", Ziani, nascido em Granollers, filho de pai marroquino e mãe catalã, é um dos talentos mais promissores na posição de centroavante, além de defender as seleções de base de Marrocos, em meio à expectativa de que recupere seu nível e se torne um elemento influente no ataque das categorias de base do Barcelona.

O jogador sofreu uma série de lesões no joelho e na fíbula, que o fizeram disputar apenas 39 partidas desde que se juntou à equipe do Infantil B na temporada 2022-2023, sem conseguir completar uma temporada livre de problemas físicos. Apesar dessas recaídas, o clube não perdeu a confiança em seu potencial e trabalha para prepará-lo gradualmente, a fim de evitar a repetição das lesões.

Ziani começou sua trajetória nesta temporada com a equipe do Juvenil B de forma promissora, após marcar o gol da vitória na primeira rodada, e também foi convocado pela seleção de Marrocos sub-17, em um passo que reforça suas esperanças de disputar uma vaga na lista da seleção que participará da Copa do Mundo dessa categoria, marcada para acontecer no Catar entre 19 de novembro e 13 de dezembro.

O plano atual consiste em conceder-lhe minutos de jogo gradualmente com a equipe do Juvenil A, para ajudá-lo a recuperar o ritmo de jogo e alcançar a melhor condição possível, especialmente porque as comissões técnicas do Barcelona e da seleção marroquina reconhecem a importância de lidar com cautela com seu longo histórico de lesões.

Próximas partidas BAR La Liga 12:30 GET

O jovem atacante se destaca por sua estatura, força física, inteligência de movimentação e capacidade de finalizar as jogadas, qualidades que fazem dele um projeto de atacante promissor dentro do clube catalão.

Com a aproximação de seu décimo sétimo aniversário no dia 1º de novembro, o Barcelona espera que a próxima fase lhe proporcione a estabilidade física que lhe faltou, para que possa transformar seu grande talento em realidade dentro de campo.