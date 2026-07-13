O Barcelona anuncia oficialmente sua segunda contratação nesta janela de transferências

O clube de basquete do Barcelona anunciou oficialmente a contratação do armador americano Justin Robinson até 30 de junho de 2028, em uma iniciativa que visa reforçar a posição de armador após uma temporada excepcional do jogador na Liga Europeia.

O clube catalão confirmou, por meio de seu site oficial, que o jogador de 28 anos e 1,85 metro de altura se junta ao time do Blaugrana vindo do Paris Saint-Germain, onde teve uma excelente primeira temporada na Liga Europeia de Basquete.

Robinson declarou, após passar pelo exame médico: “É uma grande honra ter a oportunidade de jogar por um clube tão tradicional e prestigiado como o Barcelona. Estou muito grato e muito feliz”, acrescentando: “Jogar por um clube tão grandioso como este, no meu segundo ano na Liga Europeia, é uma grande honra para mim e para minha família”.

O armador, nascido em Manassas, no estado da Virgínia, em 12 de outubro de 1997, chega ao Palau Blaugrana para liderar o ataque graças à sua visão de jogo perspicaz, rapidez nas jogadas e capacidade de tomar decisões decisivas, além de sua habilidade em arremessos de fora do arco e em romper as defesas.

Robinson se descreveu como um “vencedor” e um “líder dentro e fora de campo”, afirmando: “Quero continuar sendo eu mesmo, manter a consistência, contribuir tanto no ataque quanto na defesa e fazer tudo o que a equipe precisar para vencer”.

O jogador americano possui ampla experiência em diversas ligas, tendo atuado na NBA (Liga Profissional de Basquete dos Estados Unidos) por cinco times diferentes entre 2019 e 2022, antes de seguir carreira no exterior, passando pelas ligas australiana, italiana e francesa.

Em sua última temporada pelo Paris Basketball, Robinson registrou médias impressionantes de 14,6 pontos e 4,5 assistências em 36 partidas da Liga Europeia, com atuações de destaque, entre as quais se destaca a marca de 35 pontos no ginásio do Olympiacos, o que lhe rendeu o título de melhor jogador da 37ª rodada.

Ele também se destacou no campeonato francês, onde sua equipe terminou em segundo lugar, registrando médias de 13 pontos e 4,1 assistências em 24 partidas, o que o colocou no radar dos grandes clubes europeus.

Antes de se transferir para a França, Robinson comprovou seu alto nível na Série A italiana, jogando pelo Trapani, onde teve uma média de 14,4 pontos e seis assistências, foi eleito o melhor jogador do mês de novembro e encerrou a temporada na seleção principal da liga.