O Barcelona anunciou a aplicação de um protocolo de segurança especial para controlar as torcidas das equipes adversárias durante o confronto contra o Feyenoord, marcado para a próxima quarta-feira no estádio Spotify Camp Nou, na estreia de sua caminhada na Liga dos Campeões da Europa, no âmbito das medidas adotadas para as partidas classificadas como de alto risco.

As medidas, que o Barcelona já havia aplicado nos confrontos contra Eintracht Frankfurt e Newcastle na temporada passada, preveem o reforço da fiscalização sobre a venda de ingressos e a proibição da presença da torcida da equipe visitante nas arquibancadas destinadas aos torcedores mandantes, além do registro de cada ingresso em nome de seu portador e da proibição de transferência de sua titularidade.

Durante o período de venda, a compra de ingressos ficará restrita aos sócios do Barcelona, com a publicação de uma mensagem explicativa a esse respeito no site do clube.

Também será permitido o uso de camisas e símbolos do Feyenoord apenas dentro da arquibancada destinada à torcida da equipe visitante e nos assentos substitutos, enquanto a área de entrada "L" será destinada exclusivamente aos torcedores da equipe holandesa.

Todos os presentes deverão apresentar um documento de identidade oficial junto ao ingresso no momento da entrada ou quando solicitado pelos responsáveis pela segurança, ao passo que não haverá ingressos à venda nas bilheterias do estádio Spotify Camp Nou, e as vendas destinadas aos organizadores de viagens turísticas serão limitadas.

Simultaneamente, o Barcelona reforçará a presença de agentes de segurança nas entradas do estádio e nas arquibancadas, com a realização de revistas e conferência de nomes dos presentes que vistam roupas ou símbolos do Feyenoord, além da adoção de medidas de expulsão contra qualquer pessoa que descumpra as instruções ou provoque tumultos.

O Barcelona atuará em coordenação com o Feyenoord, a polícia local de Barcelona e a polícia da Catalunha para impedir aglomerações de torcedores da equipe holandesa fora das áreas a eles destinadas, e para reduzir as operações de revenda de ingressos no mercado paralelo.

O clube também realizará uma análise diária do movimento de vendas para detectar quaisquer padrões que possam indicar fraudes ou tentativas de burlar as medidas de separação entre as torcidas.

Segundo as novas regras, os ingressos de sócios registrados para esta partida serão intransferíveis e não permitirão alteração de nome, e o comprador também deverá concordar expressamente em não vender o ingresso nem transferi-lo a torcedores do Feyenoord.

Já os ingressos novos serão emitidos pelo valor nominal por uma única vez e deverão ser registrados em nome de seu portador 24 horas antes do início da partida, ficando impossível a alteração de nome após o registro.

O clube afirmou que qualquer compra cujo rastreamento comprove a existência de atividade fraudulenta ou a chegada do ingresso a uma parte que viole as regras será encaminhada à comissão disciplinar para a adoção das medidas cabíveis contra os responsáveis.