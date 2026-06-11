O Barcelona adota uma postura firme em relação a Bernardo Silva... Será que a negociação fracassou?

Uma reportagem revelou que o Barcelona adotou uma postura firme nas negociações com Bernardo Silva, ex-jogador do Manchester City, para contratá-lo neste verão.

O jornal “Marca” esclareceu que o plano do Barcelona para a próxima temporada não incluía reforçar o meio-campo, já que havia um único objetivo claro: contratar um atacante de ofício, especialmente após a saída de Robert Lewandowski.

Além disso, o time precisava reforçar a ala esquerda, seja ativando a opção de compra de Rashford ou contratando outro jogador, como acabou acontecendo com a contratação de Anthony Gordon.

Já na defesa, o objetivo era fechar a contratação de Cancelo e, caso algum jogador saísse, substituí-lo por outro, de preferência um zagueiro central.

No entanto, não havia planos para o meio-campo; pelo contrário, esperava-se a saída de um dos meio-campistas, já que Flick conta atualmente com sete jogadores nessa posição.

Inicialmente, Marc Casado era o principal candidato a sair, devido à sua pouca participação nas partidas da última temporada.

O agente Jorge Mendes propôs ao Barcelona a contratação de Bernardo Silva, proveniente do Manchester City.

Isso já aconteceu há algum tempo, e o clube catalão já havia demonstrado interesse no jogador português em temporadas anteriores, por isso a proposta foi bem recebida.

Silva, um jogador versátil, é capaz de atuar em várias posições, tanto no meio-campo quanto no ataque. Além disso, ele se juntará ao Barcelona em uma transferência gratuita após o término de seu contrato com o Manchester City.

O Barcelona analisou a transação e informou a Mendes que era uma possibilidade viável. Nesse momento, outros clubes interessados em contratá-lo entraram na disputa, com o Atlético de Madrid demonstrando grande interesse, assim como o Real Madrid. Isso elevou as exigências financeiras do jogador, já que os clubes interessados estavam dispostos a oferecer um salário generoso a ele.

Diante dessa situação, o Barcelona adotou uma postura firme: Bernardo Silva pode se juntar ao Blaugrana, mas sob certas condições.

O clube não pagará ao jogador um salário alto como se ele fosse uma estrela do time principal; Deco, o diretor esportivo, foi bem claro quanto aos seus limites.

O Barcelona não está disposto a gastar quantias exorbitantes nem a oferecer a ele um salário superior ao de muitos jogadores do elenco atual, e foi aí que o acordo fracassou.

Em seguida, o jogador português fez declarações nas quais reconheceu que o Barcelona era um de seus destinos possíveis, embora estivesse avaliando outras opções.

Ele confirmou que sua prioridade é ingressar em um clube no qual realmente acredite, e disse: “No fim das contas, vou me esforçar ao máximo para encontrar um time que me receba de braços abertos, um time no qual me sinta verdadeiramente valorizado. Isso é extremamente importante, e vocês saberão da minha decisão no dia em que eu a tomar”.

Portanto, a situação permanece inalterada. Por um lado, o Barcelona não vai melhorar sua oferta financeira; por outro, aguarda a saída de um de seus meio-campistas antes de fechar o negócio.

Nesse contexto, o fato de Marc Casado e Bernardo Silva terem o mesmo agente, Jorge Mendes, pode facilitar as coisas.