A Federação de Futebol do Bahrein não encerrou o processo de seu polêmico protesto na "Copa do Golfo 27", mas sim reabriu a porta para a escalada da disputa, reafirmando seu total apego a seus direitos legais no caso da participação do jogador da seleção do Catar Assim Madibo diante do Bahrein, apesar de ter recebido uma decisão chocante de rejeição de seu protesto por parte do Comitê de Apelação do Golfo.

A Federação do Bahrein emitiu um comunicado oficial por meio de sua conta na plataforma "X", no qual expressou seu profundo pesar pela decisão do Comitê de Apelação vinculado à Federação de Futebol do Golfo, apresentando ao mesmo tempo um pedido de desculpas explícito à torcida bahreinita por não ter alcançado o resultado esperado.

O texto do comunicado dizia: "A Federação de Futebol do Bahrein recebeu a decisão do Comitê de Apelação da Federação de Futebol do Golfo de número 2/2026, referente à apelação apresentada pela Federação e relacionada à participação do jogador da seleção do Catar Assim Madibo na partida entre a seleção do Bahrein e a seleção do Catar, no âmbito das competições da 27ª Copa do Golfo, e o Comitê de Apelação decidiu aceitar a apelação da Federação do Bahrein na forma, e rejeitá-la no mérito, mantendo a decisão do Comitê de Disciplina e Ética".

A Federação reforçou em seu comunicado seu total respeito pelas entidades e comitês judiciais competentes, mas afirmou, por outro lado, que não abriu mão nem abrirá mão de seus direitos garantidos pelos regulamentos e normas, destacando seu empenho em esgotar todos os procedimentos legais disponíveis para reivindicar os direitos da seleção e defendê-los.









A Federação do Bahrein revelou um ponto fundamental que provocou seu descontentamento, esclarecendo seu pesar pela não análise de uma série de questões e argumentos essenciais sobre os quais se basearam o protesto e a apelação, e que considerou a base do caso e seu fundamento legal.

E acrescentou: "A Federação se orgulha de ter esclarecido à torcida esportiva bahreinita e à opinião pública, com toda a transparência, os pedidos e argumentos que apresentou, e o que foi analisado pelos comitês competentes, colocando todos os detalhes do caso diante da torcida de forma clara".

A Federação do Bahrein encerrou seu comunicado com uma mensagem de desculpas à torcida esportiva, afirmando que percorreu todos os caminhos regulamentares e legais, apresentou seus argumentos e documentos de acordo com os regulamentos em vigor, partindo de sua responsabilidade de preservar os direitos da seleção do Bahrein e resguardar a justiça da competição, e que a rejeição do protesto não significa a renúncia às reivindicações.







