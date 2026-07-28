O AZ transfere milhões para o Bayer Leverkusen e também renova com grande talento por mais tempo

O AZ amarrou Andrea Natali (18) e Bendegúz Kovács (19) por mais tempo, informou o clube por meio de seus canais oficiais. Os dois jogadores atuaram na última temporada pelo time de base da equipe de Alkmaar, mas passarão a integrar o elenco principal na próxima temporada.

O jovem internacional italiano já havia sido emprestado pelo Bayer 04 Leverkusen na temporada passada. O defensor de dezoito anos somou minutos em campo pelo AZ na Keuken Kampioen Divisie.

Durante o período de empréstimo, ele se desenvolveu a tal ponto que o AZ o contratou em definitivo junto ao Leverkusen. A equipe de Alkmaar pagará dois milhões de euros pelo zagueiro, que assinou contrato até meados de 2031.

Natali está feliz por estar de volta ao AZ. "Acho que o AZ é o melhor lugar para eu dar sequência à minha carreira, continuar me desenvolvendo como jogador e alcançar o mais alto nível. Quero melhorar dia após dia, e isso é possível aqui, com muitas pessoas ao redor do time que podem me ajudar."

Renovação de contrato de Kovács

Kovács também seguirá por mais tempo no AZ. Seu contrato foi renovado até meados de 2029. No verão de 2025, ele chegou do Ajax Sub-19. Entre os jogadores de sua faixa etária no AZ, viveu um período de muitos gols, o que lhe rendeu a chance de mostrar seu valor no Jong AZ. Lá, marcou oito vezes em quatorze partidas.

Na partida da UEFA Conference League contra o Shakhtar Donetsk (2 a 2), o atacante de dezenove anos fez sua estreia pelo time principal do AZ. Na Eredivisie, disputou três jogos pela equipe de Alkmaar.

O diretor técnico Niels van Duinen vê com bons olhos a evolução do talento húngaro. "Acho que Bendegúz é um dos maiores talentos de sua categoria e em sua posição. O fato de conseguirmos mantê-lo por mais tempo no AZ está alinhado com a nossa visão, e temos muito orgulho disso."