O AZ e o Go Ahead Eagles chegaram a um acordo verbal sobre a transferência de Jari De Busser, segundo informou nesta quarta-feira o jornalista Mounir Boualin, que tem fontes confiáveis.

O herói da copa, de 26 anos, vai se transferir para Alkmaar por “vários milhões”. De Busser defendeu o gol do Go Ahead nada menos que 65 vezes nos últimos dois anos.

Segundo Boualin, a transferência será finalizada em breve. Apenas o exame médico e alguns pequenos detalhes ainda podem causar problemas.

No clube de Alkmaar, há muita confiança nas qualidades de De Busser. Ele é visto como um goleiro experiente e estável, capaz de disputar a posição com Rome-Jayden Owusu-Oduro. O AZ pretende aumentar ainda mais a concorrência nessa posição.

De Busser assinará um contrato de vários anos com o AZ. Em Deventer, o belga entraria em seu último ano de contrato.

O Go Ahead contratou o goleiro do Lommel SK em 2024, sem pagar taxa de transferência. Essa jogada deu certo, pois De Busser rapidamente se tornou um jogador importante e um dos favoritos da torcida no De Adelaarshorst.

Com suas atuações, De Busser também contribuiu de forma significativa para a conquista da taça pelo clube. Na última temporada, ele foi praticamente a primeira escolha ininterruptamente e disputou 46 partidas oficiais.