"O AZ faz uma oferta gigantesca: esta deve ser a contratação mais cara de todos os tempos"

O AZ deu passos concretos na tentativa de contratar Petar Stanic. De acordo com o meio de comunicação búlgaro Tema Sport, que se baseia em fontes sérvias, o clube de Alkmaar apresentou uma oferta de sete milhões de euros, mais bônus, pelo meio-campista do Ludogorets.

O valor total da transferência poderia chegar a dez milhões de euros, incluindo os bônus. Com isso, o AZ se aproxima do preço pedido pelo Ludogorets, que supostamente exige pelo menos dez milhões de euros pelo sérvio de 24 anos.

Stanic teve uma excelente temporada no clube de ponta da Bulgária. No campeonato, o meio-campista ofensivo marcou 9 gols e deu 10 assistências em 33 partidas. Com isso, ele deu uma contribuição importante para a temporada do Ludogorets.

O sérvio também causou grande impressão no cenário europeu. Na Liga Europa, ele balançou as redes nada menos que sete vezes, sagrando-se, juntamente com Igor Jesus, do Nottingham Forest, artilheiro da competição.

O excelente desempenho de Stanic também não passou despercebido fora da Holanda. Também há relatos de interesse da Espanha pelo meio-campista ofensivo.

Tanto o Real Betis quanto o Sevilla estariam acompanhando de perto os desdobramentos em torno de Stanic.

Caso o AZ consiga fechar o negócio, isso provavelmente significará um novo recorde de transferência para o clube. Esse recorde está atualmente em nome de Wesley Patati, que foi contratado no ano passado por 7,3 milhões de euros do Maccabi Tel Aviv.