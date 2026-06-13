O autor do belo gol dos EUA na Copa do Mundo recebeu o nome de um jogador da seleção holandesa

Em torno dos jogos da Copa do Mundo, o Voetbalzone traz de vez em quando curiosidades interessantes. Giovanni Reyna coroou a ampla vitória dos Estados Unidos na noite de sexta-feira com um belo gol. O meio-campista do Borussia Mönchengladbach recebeu esse nome em homenagem a Giovanni van Bronckhorst.

Como isso aconteceu? Seu pai, Claudio, jogou ao lado de Van Bronckhorst no Rangers por dois anos, de 1999 a 2001.

Van Bronckhorst foi então para o Arsenal, enquanto Reyna pai assinou com o Sunderland. Os dois continuaram amigos também na Inglaterra.

Quando Reyna nasceu em Sunderland, recebeu o nome de Van Bronckhorst. Naquela época, o futuro jogador com 106 partidas pela seleção ainda não tinha o status que acabaria conquistando no FC Barcelona e na seleção holandesa.

Van Bronckhorst tem um bom relacionamento com seu homônimo, como ele contou em 2022 durante uma coletiva de imprensa. “Conheço o Gio desde o dia em que ele nasceu, então tenho uma ligação especial com ele como amigo, mas também como jogador.”

“Ele veio para a Holanda ainda menino para treinar em nossa base no Feyenoord, então ele estava em nossa casa e tentamos ajudá-lo a se tornar o jogador que é hoje. Sempre mantivemos contato e nos vemos pelo menos uma vez por ano”, contou Van Bronckhorst.

Hoje, Reyna tem 23 anos, é meio-campista do Gladbach e conta com 39 convocações para a seleção dos Estados Unidos. Contra o Paraguai (vitória por 4 a 1), ele marcou o último gol dos americanos.