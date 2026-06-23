O Atlético de Madrid decidiu agravar a crise com o Barcelona e apresentar uma queixa oficial ao sistema de justiça esportiva da FIFA, acusando o clube catalão de negociar ilegalmente com seu atacante argentino Julián Álvarez, que tem contrato até 2030, em uma medida que prenuncia uma acirrada batalha jurídica entre os dois gigantes espanhóis.

Fontes próximas ao Atlético confirmaram ao jornal espanhol “AS” que a decisão veio na sequência das declarações surpreendentes de Álvarez após a partida entre a Argentina e a Áustria, quando ele expressou seu desejo de sair, dizendo: “A transferência é o melhor para todos, quero realizar meu sonho”, embora não tenha mencionado o Barcelona explicitamente, o que despertou suspeitas dos rojiblancos sobre manobras ocultas por parte do clube catalão.

A resposta do Atlético foi decisiva e categórica: “Não há valor que o Barcelona possa pagar pelo Julián, e ele não será transferido para lá. Ou pagam a cláusula de rescisão de 500 milhões de euros ou nada”, em uma mensagem clara que reflete a determinação do clube em não abrir mão de sua estrela.

O Atlético evocou experiências amargas com o Barcelona, citando o caso de Antoine Griezmann em 2019, quando o Barça foi acusado de negociar com o jogador francês e sua família com promessas financeiras antes de sua transferência oficial, bem como suas tentativas no verão passado com Nico Williams, do Athletic de Bilbao, descrevendo essas práticas como “parte de uma estratégia desonesta”.

As fontes afirmaram: “Já vimos como o Barcelona age no passado, todos sabem que é um clube desonesto”, em referência explícita ao caso Negreira e às suas negociações controversas com jogadores de clubes rivais, acrescentando: “Mas eles se depararam com um clube que não vai permitir que fiquem impunes”.

As fontes revelaram que reuniões foram realizadas entre torcedores do Barcelona nas últimas horas, nas quais discutiram as expectativas em relação às declarações de Álvarez, dizendo ironicamente: “Só falta o jogador falar”, o que reforçou a convicção do Atlético de que houve um acordo prévio, confirmando que as autoridades esportivas conduzirão a investigação e punirão os infratores.

Essa crise acende a faísca de um novo conflito jurídico no futebol espanhol, em um momento em que o Barcelona busca reforçar seu ataque, enquanto o Atlético se mantém firme em relação ao seu astro argentino, recusando qualquer negociação fora da cláusula de rescisão astronômica.