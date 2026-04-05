O Atlético recorre a um vídeo antigo para provar que foi injustiçado pelo Barcelona

O Atlético de Madrid gerou polêmica nas redes sociais após o confronto contra o Barcelona, no último sábado, pela 30ª rodada da La Liga.

Isso ocorreu após a derrota do Atlético para o Barcelona no Estádio Metropolitano de Madrid, com um gol decisivo marcado por Robert Lewandowski, vitória que consolidou a liderança do time catalão na La Liga, em meio a fortes protestos dos “Roji-Blancos” contra a não expulsão do jogador do Barça, Gerard Martín.

O Atlético de Madrid publicou, em sua conta na plataforma “X”, um tuíte indignado que inclui uma foto da jogada de Gerard Martín e um vídeo de uma jogada semelhante da partida entre Real Betis e Rayo Vallecano.





A conta dos Rojiblancos questionou no tuíte: “Mas isso já não foi analisado?”, acompanhado de emojis que refletem incompreensão e espanto, com menção à conta oficial da Comissão Técnica de Árbitros, indicando que esta já havia se pronunciado sobre uma jogada semelhante.

O tuíte incluiu uma comparação entre a falta cometida por Gerard Martín contra Tiago Almada, e outro incidente ocorrido na 25ª rodada, durante a partida entre Real Betis e Rayo Vallecano, em que Valentín Gómez não foi expulso na ocasião, apesar de ter pisado no pé do adversário; no entanto, a Comissão Técnica de Árbitros esclareceu posteriormente, no “momento da revisão”, que o jogador do Betis merecia o cartão vermelho.



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