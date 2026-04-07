O Atlético de Madrid reagiu à decisão da Comissão Técnica de Árbitros, subordinada à Federação Espanhola de Futebol, sobre o polêmico incidente ocorrido na partida entre Barcelona e Atlético de Madrid, no último sábado, pela La Liga.
O Atlético de Madrid criticou a decisão do árbitro Busquets Ferrer por ter anulado o cartão vermelho mostrado a Gerard Martín, jogador do Barça, e solicitou esclarecimentos à Comissão Técnica de Árbitros.
Gerard Martín tentou passar a bola, tocou nela, mas pisou no tornozelo de Almada. O árbitro Busquets Ferrer considerou isso uma falta grave e mostrou o cartão vermelho, mas Milero López, da sala de vídeo-assistência, contestou a decisão e chamou o árbitro para alterá-la, o que de fato aconteceu.
E hoje, terça-feira, a Comissão Técnica de Árbitros (CTA), no programa “Tiempo de Revisión”, reconheceu que o VAR não deveria ter intervindo na partida entre Atlético de Madrid e Barcelona para reduzir a punição de Gerard Martín de cartão vermelho para cartão amarelo, e que o jogador merecia a expulsão.
Por sua vez, o Atlético de Madrid agradeceu à Comissão Técnica de Árbitros (CTA) por reconhecer um erro arbitral evidente.
O Atlético de Madrid publicou, em sua conta no “X”, o vídeo da análise da Comissão Técnica de Árbitros sobre a polêmica jogada contra o Barcelona.
O Atlético de Madrid comentou: “Muito obrigado à comissão pelo esclarecimento... Nestes tempos, é muito valorizado quando alguém reconhece seus erros”.
