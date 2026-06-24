O Atlético de Madrid fica com o alvo de transferência do FC Barcelona: “A negociação será concluída em breve”

O Atlético de Madrid vai se reforçar com Alejandro Grimaldo, segundo garantiu o especialista em transferências Matteo Moretto nesta quarta-feira. Com isso, a equipe de Diego Simeone leva vantagem sobre o Barcelona na disputa pelo lateral-esquerdo do Bayer Leverkusen.

O zagueiro de 30 anos não teve falta de interesse de seu país natal: tanto o Atlético de Madrid quanto o Barcelona estavam de olho no zagueiro espanhol, segundo o Mundo Deportivo. No entanto, sua escolha parece agora ter recaído sobre o clube madrilenho.

Moretto havia indicado anteriormente que os alemães pediam 25 milhões de euros, incluindo bônus, ao Atlético de Madrid. O quarto colocado da última temporada da LaLiga, segundo relatos, não estava disposto a aceitar essa quantia inicialmente, mas um acordo parece estar de repente próximo.

Segundo Moretto, o Atlético e o Leverkusen chegaram a um acordo e estão finalizando o contrato. Espera-se que as partes concluam as negociações ainda nesta quarta-feira.

O jogador, que já disputou 14 partidas pela seleção espanhola, assinaria um contrato de três anos com o time da capital. Seu contrato com o Leverkusen vence no verão de 2027.

Com isso, Grimaldo não retorna ao clube onde passou pela base. O zagueiro chegou à segunda equipe da La Masia, mas nunca estreou na equipe principal catalã. Em 2016, foi vendido ao Benfica por mais de dois milhões de euros.

No Benfica, ele deslanchou e disputou 303 partidas, nas quais marcou 27 gols e deu 66 assistências. Em 2023, o Leverkusen o contratou sem custo de transferência.