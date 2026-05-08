O Atlético de Madrid parece estar prestes a se reforçar com João Gomes, segundo Ben Jacobs, do The Athletic. Além disso, o jornalista inglês afirma que dois clubes ingleses pretendem roubar o alvo de transferência dos madrilenos.

Gomes vem do Wolverhampton Wanderers, que sofreu rebaixamento da Premier League nesta temporada. O brasileiro de 25 anos disputou 33 partidas pelo Wolves até agora nesta temporada e marcou um gol.

Segundo Jacobs, os dois clubes estão em negociações avançadas por meio de intermediários. Um acordo verbal no valor de cerca de 45 milhões de euros está prestes a ser fechado. O especialista em transferências Nicolò Schira afirma que Gomes assinará um contrato até meados de 2031, com um salário anual de 4,5 milhões de euros.

Além disso, Jacobs informa que o Atlético também está interessado em Éderson, com quem já foram feitos acordos verbais. No entanto, ainda não foi alcançado um acordo com a Atalanta. Por isso, segundo Jacobs, há outros interessados na disputa: o Manchester United e o Arsenal também estariam interessados no meio-campista brasileiro.

O Atléti perdeu na semana passada para o Arsenal (1 a 0), o que o impediu de chegar à fase final da Liga dos Campeões. O jogo de ida terminou em 1 a 1.

Na LaLiga, a equipe de Diego Simeone ocupa atualmente a quarta colocação, cinco pontos atrás do Villarreal. Com quatro rodadas ainda por disputar, o Atlético precisa superar uma grande diferença para chegar ao terceiro lugar.

Apesar do quarto lugar, os madrilenos já têm garantida uma vaga na Liga dos Campeões. Os quatro primeiros colocados da LaLiga se classificam diretamente para a competição, enquanto o quinto colocado vai para a Liga Europa.