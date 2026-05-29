O Atlético de Madrid está furioso com o FC Barcelona e faz uma declaração bizarra

As tensões entre o Atlético de Madrid e o FC Barcelona em torno de Julián Álvarez atingiram um novo e notável ponto alto na sexta-feira. As negociações sobre o atacante argentino estão sendo extremamente difíceis, o que levou o Atlético a zombar abertamente do gigante catalão nas redes sociais.

O Barcelona vê em Álvarez um reforço importante para o ataque, mas encontra forte resistência por parte de Madri. O Atlético já deixou claro várias vezes que não quer vender o atacante e, segundo a mídia espanhola, só estaria disposto a negociar por um valor mínimo de 150 milhões de euros.

Entre a diretoria do Atlético, a irritação com a conduta do Barcelona já é grande. Anteriormente, o clube espanhol havia deixado claro, por meio de fontes ao AS, que está cansado dos rumores persistentes. “O Barcelona se comportou como um clube pequeno em toda a situação de Julián”, foi o duro julgamento vindo de Madri.

Na sexta-feira, o Atlético decidiu expressar sua frustração de maneira chamativa por meio de três mensagens cínicas no X. Em todas elas, foi usada a famosa frase “Here We Go”, uma clara referência ao especialista em transferências Fabrizio Romano, que tradicionalmente usa essas palavras quando uma transferência está definitivamente fechada.

Na primeira postagem, o Atlético escreve: “HERE WE GO! Enviamos um fax ao FC Barcelona com nossa oferta de transferência: quatro ingressos para o show do Bad Bunny amanhã, uma assinatura anual do ABC e um saco de sementes de girassol. Aguardamos ansiosamente a resposta para preparar o anúncio.” Junto com a mensagem, foi publicada uma imagem editada com o astro do Barça, Lamine Yamal, vestindo uma camisa do Atlético.

Mas não para por aí. Pouco depois, veio uma segunda postagem: “VAMOS LÁ! Para esta segunda oferta, tivemos um problema: os ingressos para o show de amanhã estavam esgotados, então melhoramos nossa proposta anterior com seis ingressos para o show de domingo.” Mais uma vez, um jogador do Barcelona é retratado com uma camisa do Atlético, desta vez Pedri.

O Atlético completa a série com uma terceira e talvez ainda mais mordaz provocação. “HERE WE GO! E para completar a oferta 3 por 1, vamos dar tudo de nós: o jogador vem para nós por uma temporada por empréstimo e, em troca, emprestamos Tom Ford e Smith sem opção de compra. Uma oferta irresistível.” Junto com isso, aparece uma foto editada de Raphinha com a camisa vermelha e branca dos madrilenos.