O Atlético de Madrid está farto e critica duramente o FC Barcelona em público

O Atlético de Madrid não está satisfeito com a atitude recente do FC Barcelona, conforme o clube declarou ao jornal espanhol Diario AS. Os madrilenos consideram de mau gosto a forma como Julian Álvarez está sendo tratado.

Na manhã de quinta-feira, Fabrizio Romano informou que o Barça considera Álvarez uma prioridade absoluta. O clube estaria prestes a apresentar uma oferta pelo argentino.

À noite, Romano revelou que o atacante também estaria interessado em uma transferência para a Catalunha e que havia apresentado um pedido de transferência ao Atlético.

Segundo o Atlético, nada disso é verdade. “Ele não está à venda”, afirma o clube, que considera os rumores “absurdos”.

“O clube não recebeu nenhuma oferta pelo jogador e também não houve nenhuma conversa com o Barcelona”, acrescenta o comunicado.

Além disso, o Atlético de Madrid afirma ainda que considera que o Barcelona se comportou como um “clube pequeno” nesta questão.