Talvez o Paris Saint-Germain não seja a única parte capaz de mudar o futuro de Ferran Torres, já que o nome do Atlético de Madrid começou a aparecer no cenário, em um desdobramento que pode dar ao Barcelona uma saída importante em suas complexas negociações para a contratação de Julián Álvarez.

O futuro de Ferran Torres segue em aberto no Barcelona, enquanto o jogador continua sua turnê de imprensa nos Estados Unidos, aproveitando os holofotes voltados a ele após marcar o gol decisivo na final da Copa do Mundo diante da Argentina.

E enquanto o atacante espanhol repete que ainda não definiu seu destino na próxima temporada, todas as possibilidades permanecem em aberto quanto ao seu futuro.

Nos escritórios do Barcelona, reina um clima de expectativa, à espera do retorno do jogador à Espanha e de sua reintegração aos treinos na próxima semana, quando está previsto que ele se reúna com Deco e Hansi Flick para discutir seu futuro, ou que, por outro lado, chegue a aguardada ligação do Paris Saint-Germain com uma proposta oficial de contratação.

Atlético aparece no cenário

Apesar de tanto se falar sobre o interesse do Paris Saint-Germain em contratar Ferran, o clube francês ainda não apresentou nenhuma proposta oficial ao Barcelona, ao passo que o nome do Atlético de Madrid começou a surgir como possível parte na equação do jogador espanhol.

De acordo com o que publicou o jornal espanhol "AS", nesta sexta-feira, a entrada do Atlético no caso de Ferran Torres pode não se limitar a um desejo independente de contratar o atacante do Barcelona, mas pode se cruzar diretamente com as negociações que podem envolver o clube madrilenho e o Barcelona a respeito de Julián Álvarez.

O Barcelona há muito tempo mantém o desejo de contratar o atacante argentino, mas a postura do Atlético de Madrid de se recusar a abrir mão de seu goleador tornou o negócio extremamente complicado.

Diante disso, o surgimento de Ferran Torres na mesa de negociações pode dar às duas partes uma nova carta a ser usada para destravar o caso.

Barcelona não quer vender Torres

Apesar de tudo o que ronda o mercado de transferências, a posição oficial do Barcelona segue clara: o clube não quer vender Ferran Torres, e sim planeja renovar seu contrato.

O plano atual consiste em adiar as negociações da renovação para o próximo mês de setembro, após o fechamento do mercado de transferências e a definição da posição do clube quanto ao teto salarial e à massa financeira. A diretoria enfatiza que essa data já estava definida previamente e não está ligada ao compromisso financeiro estimado em cerca de 8 milhões de euros com o Manchester City em decorrência da renovação do contrato do jogador.

Ao mesmo tempo, o Barcelona não pretende conceder a Ferran um grande aumento salarial, já que a direção esportiva entende que o jogador já se encontra no patamar financeiro adequado à sua posição dentro do time, com a possibilidade de melhorar seu contrato, mas sem um grande salto em seu salário.

E enquanto o Barcelona aguarda a ligação do Paris Saint-Germain, a possível entrada do Atlético de Madrid na disputa por Ferran acrescenta uma nova dimensão ao caso, especialmente se coincidir com uma nova movimentação nas negociações de Julián Álvarez.

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