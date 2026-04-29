O Atlético de Madrid derrota o fraco Arsenal nas semifinais da Liga dos Campeões; Makkelie é o grande destaque

A disputa das semifinais da Liga dos Campeões entre o Atlético de Madrid e o Arsenal ainda está totalmente em aberto. Na terça-feira, a partida de ida na Espanha terminou empatada em 1 a 1, após gols de pênalti de Viktor Gyökeres e Julián Álvarez. A partida de volta no Emirates Stadium será na próxima terça-feira.

Entre outros, o rei Felipe da Espanha viu das arquibancadas que a primeira jogada de perigo do Arsenal veio. O ex-jogador do PSV Noni Madueke cruzou para Piero Hincapié, que não conseguiu alcançar a bola para empurrá-la para o gol. O Atlético respondeu por meio de Álvarez, cujo chute foi defendido por David Raya.

Foram dois raros destaques em um primeiro tempo decepcionante, que ganhou um pouco mais de vida graças ao excelente desempenho de Madueke. O ponta se livrou da marcação com habilidade e finalizou com um chute perigoso, que passou a um metro da trave de Jan Oblak.

Pouco antes do intervalo, o Arsenal encontrou algum espaço no meio da defesa espanhola. Gyökeres ameaçava chutar quando foi derrubado por trás pelo ex-jogador do Feyenoord, Dávid Hancko. Makkelie marcou pênalti, que foi convertido com precisão pelo próprio Gyökeres: 0 a 1.

O Atlético começou com tudo no segundo tempo e pressionou com força por meio de Ademola Lookman e Antoine Griezmann. Primeiro, o nigeriano chutou com força em Raya, e o rebote não pôde ser aproveitado por Griezmann, que avançava e estava visivelmente frustrado.

No ataque seguinte, o Atlético acabou sendo recompensado. Um chute forte de Marcos Llorente acertou o braço estendido de Ben White e, após uma consulta ao VAR, Makkelie decidiu marcar pênalti. Álvarez converteu com precisão: 1 a 1.

O Atlético estava em alta e partiu em busca da vantagem, que certamente seria merecida, a julgar pelo segundo tempo. Griezmann esteve novamente muito perto, mas, após excelente trabalho de preparação de Lookman, o francês acertou a trave.

O Arsenal escapou e a grande chance seguinte também foi do Atlético. Lookman se livrou habilmente do seu marcador direto com um movimento rápido, mas não conseguiu escolher o canto, dando a Raya a oportunidade de fazer a defesa.

Logo após Álvarez ter sido forçado a sair de campo devido a uma queda infeliz de Eberechi Eze, o atacante passou facilmente pela perna de Hancko. Makkelie marcou pênalti, mas foi chamado ao monitor pelo VAR Dennis Higler e voltou atrás em sua decisão.

O Atlético pareceu um pouco abalado por aquele momento de tensão e se fechou com sucesso na fase final. O Arsenal não conseguiu aproveitar e escapou novamente nos acréscimos, quando o chute forte do substituto Nahuel Molina passou alguns centímetros acima do gol: 1 a 1.



