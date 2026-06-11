O Atlético de Madrid dá um passo concreto na negociação pelo meio-campista do Paris Saint-Germain

O Atlético de Madrid conseguiu chegar a um acordo preliminar com o astro sul-coreano Kang-in Lee, abrindo caminho para uma possível transferência para os “Roji-Blancos” durante a atual janela de transferências de verão.

De acordo com a conceituada emissora espanhola “Cadena Ser”, o Atlético de Madrid se encontra agora diante de um passo decisivo: negociar com o Paris Saint-Germain,da França, o valor financeiro da transação, a fim de acertar todos os detalhes e formalizar oficialmente o contrato.

O jornal francês “L’Équipe” havia indicado em reportagens anteriores que a comissão técnica do Paris Saint-Germain estaria inclinada a dispensar os serviços do jogador coreano como parte de um plano de reestruturação do ataque para a próxima temporada, em busca de novas opções que se encaixem na filosofia do novo técnico.

Esse desdobramento ocorre no momento em que Kang In Lee participa com a seleção da Coreia do Sul da Copa do Mundo de 2026, que será sediada pelos Estados Unidos, Canadá e México.

A Coreia do Sul está no Grupo A, ao lado do México, da África do Sul e da República Tcheca, onde os “Guerreiros do Tigre” buscam resultados positivos no torneio, em meio a grande atenção da mídia sobre o futuro de seu astro nos clubes europeus.

Kang-in Lee, de 25 anos, é considerado um jogador de destaque graças à sua capacidade de atuar em várias posições no meio-campo ofensivo, suas habilidades técnicas de alto nível e sua capacidade de criar jogadas e marcar gols, o que o torna um alvo atraente para o Atlético de Madrid, que busca reforçar suas opções ofensivas sob o comando de seu técnico.