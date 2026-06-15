O atacante do Sevilla, Rafa Mir (28), foi condenado a 8,5 anos de prisão

Rafa Mir foi condenado pelo tribunal de Valência a uma pena de prisão de oito anos e seis meses por abuso sexual e agressão com lesões corporais. O atacante de 28 anos do Sevilla foi detido em 2024 após uma mulher ter prestado queixa contra ele.

De acordo com a sentença, Mir conheceu a vítima em uma boate em Valência, onde atuava como alugado na época. O tribunal considerou que o atacante espanhol abusou sexualmente da mulher em sua residência, inclusive na piscina e no banheiro.

Os juízes consideraram que os depoimentos da vítima são consistentes e credíveis. Com base nisso, o tribunal considerou as acusações comprovadas e determinou uma pena de prisão de 8,5 anos.

Mir, hoje com 28 anos, jogou na última temporada por empréstimo pelo Elche. O clube, que terminou a temporada na décima quinta posição da La Liga, ainda não se pronunciou sobre a decisão do tribunal.

Ao longo de sua carreira, Mir já esteve sob contrato com clubes como Wolverhampton Wanderers, Nottingham Forest e Las Palmas. Atualmente, ele é jogador do Sevilla.

Após a condenação, o Sevilla divulgou um comunicado oficial. O clube enfatizou seu respeito pelo processo judicial e se posicionou claramente contra qualquer forma de violência e abuso sexual.

“O Sevilla tem enorme respeito pelo processo judicial e condena qualquer forma de violência, abuso e abuso sexual. Tal comportamento não tem lugar em nossa sociedade e não condiz com os valores do futebol”, foi a reação do clube andaluz.

Além disso, a vítima recebeu uma indenização de 64 mil euros. O caso ainda não está definitivamente encerrado, uma vez que Mir tem a possibilidade de recorrer da decisão. Seu advogado afirmou anteriormente que, segundo o jogador, os atos sexuais teriam ocorrido com consentimento mútuo.