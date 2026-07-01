O astro mundial da França parece ter chegado ao fim da carreira e dá um sinal claro a Deschamps

Rayan Cherki causou polêmica na França. O meio-campista do Manchester City não foi escalado como titular mais uma vez na partida das oitavas de final contra a Suécia, na noite de terça-feira, e expressou seu descontentamento após o jogo.

O técnico Didier Deschamps reservava duas surpresas antes da partida contra a Suécia. Em vez de Theo Hernández, Lucas Digne começou como lateral-esquerdo. Desiree Doué foi substituído por Bradley Barcola.

Isso significou que Deschamps, mais uma vez, não reservou vaga para Cherki no time titular. O jogador criativo teve que se contentar, até agora, com participações como reserva.

Ele não conseguiu marcar nenhum gol nem dar nenhuma assistência nessas quatro participações como reserva. Após a partida, Deschamps tentou parabenizar seu pupilo pela vitória por 3 a 0, mas Cherki não estava muito disposto a isso.

As imagens mostram como o jogador se afasta de Deschamps e o ignora completamente quando o técnico se aproxima dele no círculo central.

A França, portanto, conseguiu derrotar a Suécia com relativa facilidade. Na próxima fase da Copa do Mundo, aguarda-a um confronto com o Paraguai. Se os franceses conseguirem superar esse obstáculo, terão pela frente um confronto com o Marrocos ou o Canadá.







