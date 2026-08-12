A torcida do Lille, da França, sonha com a permanência do marroquino Ayyoub Bouaddi, estrela da equipe principal, assediado por propostas de grandes clubes, encabeçados pelo Manchester City.

O site "Foot Mercato" afirmou que Ayyoub Bouaddi passou a ser muito requisitado neste verão por mais de um clube e, embora seu nome tenha sido associado a grandes clubes europeus, com destaque para o Real Madrid, o jogador marroquino está próximo de se transferir para o Manchester City.

O acordo entre Lille e Manchester City tornou-se iminente, sendo que o clube inglês precisa primeiro concluir a venda de Rodri ao Barcelona e, depois disso, poderá apresentar uma proposta para contratar o meio-campista de 18 anos por 100 milhões de euros ou mais.

Ainda assim, alguns continuam esperando pela permanência do marroquino no Lille, já que o canal RMC Sport informou que Bouaddi recebeu mensagens emocionantes após uma longa sessão de autógrafos com os torcedores do Lille nesta quarta-feira. Alguns torcedores chegaram a gritar: "Bouaddi para o Lille, Ayyoub fica...", mensagens repetidas pelos torcedores do Lille e pelos marroquinos.

Não há dúvida de que o jovem se emocionou com essas mensagens, especialmente com a aproximação de sua saída do Lille, mas a proposta inglesa pode mudar tudo nas próximas horas.