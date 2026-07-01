O astro marroquino realiza o sonho de infância... O Bayern de Munique anuncia a contratação de Sibari

O Bayern de Munique anunciou hoje, quarta-feira, a contratação oficial do jogador da seleção marroquina Ismail Saibari, proveniente do PSV Eindhoven, da Holanda, com um contrato válido até 30 de junho de 2031, sendo que ele se juntará ao time da Baviera após o término de sua participação com a seleção marroquina na Copa do Mundo de 2026, a ser realizada nos Estados Unidos, no México e no Canadá.

O clube alemão confirmou, em comunicado divulgado em seu site oficial, que Sibari, de 25 anos, vestirá a camisa número 34 no Bayern de Munique, tornando-se uma das principais contratações do time em preparação para as próximas temporadas.

Várias reportagens da imprensa indicaram que o Bayern de Munique chegou a um acordo com o PSV Eindhoven para a contratação de Saibari por 55 milhões de euros, antes de o jogador se juntar à seleção marroquina para a Copa do Mundo de 2026.

Ismael Saibari nasceu na cidade espanhola de Terrassa e iniciou sua carreira no centro de formação do Anderlecht, da Bélgica, antes de se transferir para a equipe juvenil do Genk e, posteriormente, ingressar no PSV Eindhoven no verão de 2020, onde rapidamente conquistou seu espaço no time principal.

Durante sua trajetória no clube holandês, Sibari marcou 42 gols e deu 29 assistências, contribuindo para a conquista do título do Campeonato Holandês e da Supercopa, ambos três vezes, além de duas vitórias na Copa da Holanda. Nesta temporada, ele também foi eleito o melhor jogador do Campeonato Holandês.

No âmbito internacional, ele representa a seleção dos “Leões do Atlas” desde 2023 e contribuiu para a conquista da Copa Africana das Nações de 2025. Até o momento, disputou 34 partidas pela seleção, nas quais marcou 12 gols.

O jogador vem apresentando um desempenho excepcional na Copa do Mundo de 2026, tendo marcado gols decisivos no empate com o Brasil (1 a 1), na vitória sobre a Escócia (1 a 0) e na vitória sobre o Haiti (4 a 2), Além disso, converteu com sucesso o último pênalti que levou o Marrocos a eliminar a Holanda nas oitavas de final, sendo o maior artilheiro da história do Marrocos e dos países árabes na competição, com 3 gols.

Uma negociação que não se concretizou da noite para o dia

Max Eberl, membro do Conselho Administrativo do Bayern de Munique responsável pelos assuntos esportivos, afirmou: “Estamos muito felizes em contratar Ismail Saibari, um dos atacantes mais impressionantes da atual Copa do Mundo. Negócios como esse não acontecem da noite para o dia, mas são fruto de um planejamento de longo prazo. Era importante para nós deixarmos claro para ele, desde cedo, nosso desejo de contratá-lo, pois reconhecíamos seu potencial e conseguimos traçar uma visão clara de seu futuro no Bayern de Munique desde o início. Al-Sibari trará grande qualidade, criatividade e imprevisibilidade ao nosso sistema ofensivo”.

Por sua vez, o diretor esportivo do clube, Christoph Freund, afirmou: “Ismail Saibari conquistou o título do campeonato holandês três vezes consecutivas com o PSV Eindhoven, além de possuir grande experiência na Liga dos Campeões e, atualmente, na Copa do Mundo, está demonstrando seu valor nos mais altos níveis. É um jogador versátil, cheio de energia e coragem em campo, e possui a mentalidade e a ambição que buscamos no Bayern de Munique. Além disso, sua capacidade de marcar gols e sua personalidade serão um importante reforço para a equipe; ele é o tipo de jogador que faz o público ir às arquibancadas para vê-lo jogar”.

O sonho de infância

Sibari expressou sua alegria por se juntar ao gigante alemão, dizendo: “Desde a infância, qualquer jogador sonha em assinar com um clube como o Bayern de Munique, pois todos sabem que é um dos maiores clubes do mundo. O Bayern disputa a cada temporada os maiores campeonatos, como a Liga dos Campeões, e quero conquistar o maior número possível de títulos aqui”.

Ele acrescentou: “O estilo de jogo do Bayern combina muito comigo, e sinto que poderei dar o meu melhor nesta equipe. Vou me esforçar ao máximo todos os dias para ajudar o clube a alcançar seus objetivos. Além disso, o técnico Vincent Kompany teve um papel importante na minha decisão, e estou ansioso para trabalhar sob sua liderança”.