O astro ganês Antoine Semenyo defende uma postura mais agressiva em relação aos árbitros na Copa do Mundo

O pênalti não marcado nos minutos finais da partida entre Inglaterra e Gana (0 a 0) ainda incomoda a seleção africana. O árbitro Said Martinez não marcou pênalti após uma aparente falta em Prince ⁠Kwabena, e o VAR Guillermo Pacheco também não interveio. O craque do Gana, Antoine Semenyo, quer agora que sua equipe exerça mais pressão sobre a arbitragem para aumentar as chances de decisões favoráveis.

Gana fez uma excelente partida contra a grande favorita Inglaterra e teve chances de conquistar uma vitória espetacular. Pouco antes do fim, Kwabena avançava em direção ao goleiro Jordan Pickford, mas, antes que pudesse chutar, foi claramente derrubado por Ezri Konsa dentro da área.

Martínez pensou inicialmente que nem precisaria tomar uma decisão, depois que seu assistente lhe sinalizou que havia impedimento. No entanto, verificou-se que não havia impedimento algum, o que significava que era necessário julgar a jogada entre Kwabena e Konsa.

Apesar do contato evidente entre os dois, o VAR Pacheco não interveio. Logo após o término do empate, que praticamente garantiu a classificação de Gana para a fase eliminatória, muito se falou sobre o momento tão comentado.

O técnico da seleção, Carlos Queiroz, expressou sua surpresa na coletiva de imprensa. “Não tenho certeza se o VAR ainda funciona na Copa do Mundo. Ainda temos o VAR? Ele ainda funciona? Tenho minhas dúvidas sobre isso, pois foi deixada de lado uma penalidade que deveria ter sido marcada a favor de Gana. Uma penalidade clara.”

“Já se passaram dez anos (desde a introdução do VAR, nota do editor). Não há desculpa, não há motivo para que o VAR não seja melhor do que isso. Nenhuma desculpa. Portanto, é hora de as autoridades da FIFA investigarem o que aconteceu nos bastidores”, afirmou Queiroz.

Semenyo voltou a se manifestar claramente em nome do Gana na sexta-feira, um dia antes do último jogo da fase de grupos contra a Croácia. “Como jogadores, precisamos nos reunir em torno do árbitro e reclamar. Dá para dizer algo assim.”

“Acho que, como equipe, precisamos agir de forma mais agressiva contra os árbitros, seja com jogadores que ficam mais tempo no chão ou com treinadores que incomodam o quarto árbitro da linha lateral”, afirmou Semenyo.