A transferência de Ismail Sibari para o Bayern de Munique não foi o único momento em que ele roubou a cena neste verão, já que o jogador da seleção marroquina continua causando impacto na Copa do Mundo de 2026, depois de se colocar às portas de um feito histórico africano que apenas lendas do esporte conseguiram alcançar.

Sibari (4 gols) brilhou com a seleção marroquina durante o torneio em andamento nos Estados Unidos, Canadá e México, depois de marcar um gol em cada uma das três partidas da fase de grupos, antes de converter o pênalti decisivo que levou os “Leões do Atlas” a superar a Holanda nas oitavas de final.

O novo jogador do Bayern de Munique precisa agora de apenas um gol para igualar o recorde de maior número de gols marcados por um jogador africano em uma única edição da Copa do Mundo, de acordo com as estatísticas do Squawka.

Atualmente, esse recorde é compartilhado pelo senegalês Ismaïla Sarr, que marcou quatro gols na edição atual antes de ser eliminado da Copa do Mundo pela Bélgica nas oitavas de final.

O mesmo recorde pertence ao lendário jogador africano e camaronês Roger Milla, que marcou quatro gols na Copa do Mundo de 1990.

A lesão sofrida por Sibari hoje contra o Canadá adiou sua chance de igualar essa conquista histórica, e ele poderá assumir sozinho a liderança dessa lista se continuar balançando as redes no restante da campanha da seleção marroquina na Copa do Mundo.

Os Leões se classificaram para as quartas de final da Copa do Mundo de 2026 após derrotarem o Canadá por 3 a 0 nesta noite, com gols de Ezzedine Ounahi (dupla) e Sofiane Rahimi.

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